Hijo del opositor José Daniel Ferrer denuncia golpiza que le dieron agentes de la Seguridad del Estado

El adolescente cubano José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García. denunció la golpiza que le propinaron el viernes cuatro agentes de la policía política del régimen de la isla.

El joven de 18 años intentaba adquirir provisiones para las personas con situación vulnerable que se alimentan en la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba

“Cuando me disponía a comprar arroz, me detuvieron cuatro agentes y me dijeron que debía acompañarlos, yo me negué. Empezaron a agredirme, me golpearon fuertemente por la cabeza y por la nariz, por donde el agente Mario me propinó un puñetazo. Luego me montaron en un auto Lada y me llevaron hasta la primera unidad de micro 9, acá en Santiago de Cuba”, denunció en un video que subió la UNPACU a YouTube.

José Daniel contó que dentro de la unidad policial lo amenazaron con meterlo preso ocho años, bajo el delito de desacato a las autoridades y atentado, a lo que respondió que no temía ir a prisión por un motivo político. Después de una hora lo soltaron con una multa por su comportamiento y regresó a su casa con las marcas de los golpes.

Durante el video, el adolescente mostró los hematomas en los brazos, arañazos en el cuello, además de un pañuelo y el cubrebocas ensangrentados.

En declaraciones a Diario de Cuba, José Daniel señaló que el esbirro que más se ensañó fue el agente Mario. “Lo tuvieron que detener sus propios compañeros por los excesos y la rabia con que me abofeteaba", añadió, y aseguró que "a ninguno le importó que sangrara y apenas pudiera esquivar las patadas y los piñazos por el tórax y la cara".

Al respecto, José Daniel Ferrer (padre) opinó: “Por luchar por la libertad, por luchar por la democracia, le he enseñado a mis hijos que no hay que tener temor, no con palabras sino con hechos; bien vale la pena sufrir torturas durante años en prisión si se trata de la libertad y la democracia de un pueblo esclavo, oprimido y hambriento”.

Ferrer García libra una huelga de hambre junto a su esposa Nelva Ismarays Ortega, en protesta al cerco que le han montado los policías políticos a la sede de la UNPACU, que impide la entrada de materias primas para elaborar almuerzos en la sede de esta organización, cuyo destino son personas de muy bajos recursos.

"Estamos en huelga de hambre exigiendo que se respete nuestro derecho a asistir y darles alimentos y medicinas a ancianos, enfermos, discapacitados, madres con varios hijos y otros marginados por la tiranía", declaró Ferrer García a través de las redes sociales.

El líder de la UNPACU anunció su huelga de hambre cuando la Seguridad del Estado lo liberó, después de ocho horas de encierro en paradero desconocido.

El opositor fue arrestado con violencia en la mañana del pasado miércoles, cuando esperaba en la esquina de su vivienda a los activistas Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer, quienes habían ido a comprar los alimentos.