Renuncia Michael Pack, director de agencia federal que administra a Radio y TV Martí nombrado por Trump

El director ejecutivo de la agencia gubernamental de medios globales (USAGM), Michael Pack, renunció a su cargo este miércoles, minutos después de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Pack había sido nombrado para el cargo en junio por el mandatario saliente Donald Trump. Al hacerse cargo de USAGM, despidió a las juntas directivas de todos los medios que figuraban bajo su control, incluyendo Radio TV Martí.

Su renuncia coincide igualmente con una creciente revuelta del personal y los pedidos de que abandonara el cargo. Sus acciones fueron criticadas por amenazar la independencia editorial de las emisoras. La USAGM también administra Voice of America (VoA) y otras redes asociadas a ese medio.

Siendo un aliado del asesor de campaña de Trump, Steve Bannon, el comportamiento de Pack ha sido cuestionado durante los siete meses de su mandato. Una de sus polémicas movidas fue la de nombrar a Jeff Shapiro, un abogado que ni siquiera domina el idioma español, al frente de Radio TV Martí.

El director ejecutivo de USAGM también parece estar involucrado en el retorno al citado medio de dos reporteros expulsados por fabricar noticias falsas, sin que en el regreso de ambos constara una anuencia administrativa por escrito.

Con la llegada de Biden, se esperaban cambios importantes en la estructura y administración de la agencia, pero la partida anticipada de Pack sugiere que podrían ocurrir más temprano que tarde.

“Sirvo para el placer no de un presidente en particular, sino de la oficina del presidente mismo”, dijo Pack en una carta de renuncia enviada a los empleados. “La nueva administración ha solicitado mi renuncia, y es por eso que la he presentado a las 14:00 horas de hoy”.

Varias personas, incluyendo legisladores demócratas y republicanos, además de empleados, señalaron que Pack hizo declaraciones eran contrarias al mandato de la agencia de proporcionar a las audiencias internacionales información imparcial, sin censura y no política.

Radio TV Martí desplegó una cobertura tendenciosa los días posteriores a la elección presidencial del 3 de noviembre, y las acciones de Pack generaron recelos de que pudiera estar convirtiendo los medios de su agencia en aparatos de propaganda a favor de Trump.

Uno de los principales asesores de Pack levantó críticas luego de degradar a una reportera de VoA que hizo preguntas al Secretario de Estado Mike Pompeo, recuerda un despacho de AP. El equipo de Biden había dejado en claro que no estaba satisfecho con el historial de Pack en el trabajo.

Se espera que el exdirectivo rinda cuentas de su trabajo ante la Oficina del Inspector General (OIG) de la agencia federal mediática.