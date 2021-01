Nueva forma de venta de pan por la libre en La Habana: cinco unidades por cuatro pesos

Ante las numerosas quejas de la población por la baja calidad y el pequeño tamaño del pan que se vende de forma liberada, las autoridades de La Habana anunciaron una nueva forma de comercialización.

Según una información de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), a partir de ahora el 50 por ciento de este producto se comercializará a un precio de cinco unidades por cuatro pesos (80 centavos cada pan).

Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Julio Martínez, jefe del subgrupo de alimentación del gobierno, anunció que cada panadería deberá informar cuánta harina puede procesar en un día y cuántas unidades podrá elaborar con esa cantidad.

En la ciudad hay 250 locales donde se expende pan liberado, y sus administradores tendrán que publicar el listado de los panes previstos a comercializar diariamente y cuántos podrán adquirir los clientes.

Abdelin González Mesa, directora de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria, explicó que se revisará la situación de otros derivados de la harina, como las bases de pizza y los dulces, con el fin de que cada panadería oferte al menos cuatro variedades cada día.

Otra prioridad es garantizar que haya pan normado desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Según el funcionario, tras el cierre de los centros educativos por la pandemia de coronavirus, el pan que antes se dirigía a la merienda escolar ahora se destina a las panaderías, con lo cual hay una disponibilidad de 35 toneladas del producto en la provincia.

No obstante, la demanda actual continúa superando la oferta.

Por su parte Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP, se refirió a la necesidad de alcanzar mayor organización en las colas, donde las personas están de pie durante horas y a veces no pueden comprar el producto.

Acerca del tema, en la reunión se habló de entregar tickets, tomando como base la cantidad de pan que se producirá en el día.

Hace menos de dos semanas el fotorreportero Pedro Luis García comentó a CiberCuba que es una odisea comprar pan por la libre en La Habana, debido a las grandes dificultades que debe sortear para acceder al producto.

“Salí de la casa a las 6 de la mañana para poder comprar el pan este domingo. Llegué a la panadería de J y 15 en el Vedado y solo vendían el pan racionado, por la libreta, a un peso cubano y de muy mala calidad”, reveló.

“Bajé hasta la panadería donde 9na y J y la gente esperaba el pan de flauta a 10 pesos. Los domingos se hace imposible comprar pan por la libre. Ya no es como antes. Ahora si no compras el pan que te toca, no comes pan”, añadió.

Un reciente reportaje transmitido en el Noticiero Nacional de Televisión reconoció las irregularidades en el proceso de producción de pan en Artemisa.

Mercedes Ibáñez, inspectora del territorio, dijo a la prensa que el pan regular normado estaba “bajo de peso”, pues de los 80 gramos que debía pesar, tenía apenas 69 gramos además de que no llevaba la materia prima debida.

Con respecto al pan de 50 gramos, el cual en teoría después de su cocción debe alcanzar entre 58-60 gramos, pesaba solo 50. En otros lugares estaba incluso pesando 42 gramos.

De acuerdo con el reportaje, el personal de las panaderías estaba “sustrayendo” harina y aceite destinado a la elaboración de pan y dulces, y por ello habían sobrado cinco sacos de harina y 10 libras de aceite.

El Ministerio de la Industria Alimentaria declaró en su página de Facebook que este mes se han realizado 231 inspecciones en sus instalaciones, que mostraron irregularidades en el gramaje del pan (estaba por debajo de la norma establecida y la materia prima se empleaba de forma “inadecuada”), así como problemas de higiene en los locales.

Argumentaron que “se habían tomado las medidas necesarias para la producción del pan” con la calidad exigida y que “el pueblo necesita”.