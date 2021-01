Alex Rodriguez elogia la "icónica" actuación de Jennifer Lopez en la investidura: "Fue verdaderamente inspirador"

Que Alex Rodriguez es el fan número uno de Jennifer Lopez no es secreto para nadie. El expelotero no pierde ocasión para demostrarle a su prometida su apoyo incondicional y también recordarle lo orgulloso que está de ella. La última prueba de esto: el post que publicó este domingo con motivo de la actuación de la Diva del Bronx en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

La neoyorquina de 51 años participó en este acontecimiento histórico que tuvo lugar el pasado 20 de enero en Washington (Estados Unidos) para interpretar This Land Is Your Land y America the Beautiful. Un momento que aprovechó para decir en español: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

Sobre la actuación de su chica reflexionó el empresario este domingo y resaltó la gran relevancia de su presentación en este día para la historia en un texto que publicó en Instagram junto a una foto de la pareja volviendo a su hogar en un avión privado.

"No puedo dejar de pensar en el miércoles y en la actuación de Jen en # Inauguration2021", comenzó el exdeportista profesional.

"Fue un momento tan icónico, uno que nunca olvidaré. No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ella y lo privilegiado que me sentí solo por estar presente. Fue verdaderamente inspirador y muy patriótico", añadió.

"En el vuelo a casa, ella me mostró su hoja de letras, y la importancia de su actuación realmente comenzó a asimilarse. ¿Podéis creer que fue la primera persona en cantar en español en un evento inaugural?", señaló, destacando la importancia de que pronunciase esas palabras en español.

El exestrella de los Yankees concluyó este precioso mensaje con: "Otro logro histórico e innovador para una de las personas más talentosas y motivadoras que el mundo haya visto. #Orgulloso #Macha".

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez son una de esas parejas del mundo del entretenimiento que no dejan de sorprender por su gran química, complicidad y el amor que derrochan en cada aparición pública. Ambos han dejado claro que están hechos el uno para el otro y junto a sus respectivos hijos forman una de las familias más bellas de la star system americana.

Los 'tortolitos' se comprometieron en marzo de 2019 y tenían planeado pasar por el altar en 2020. Sin embargo, sus planes tuvieron que cancelarse debido a la pandemia del coronavirus.

