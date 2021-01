Cubano denuncia que su madre falleció por falta de atención médica

Un cubano ha denunciado que su madre, paciente de cáncer de mamas y residente en la provincia de Holguín, falleció el 20 de enero por falta de la debida atención médica.

“A mi mamá la comenzaron a atender por Banes, Holguín, después pasó a la ciudad cabecera pero no le hicieron ningún examen para saber si se podía operar”, reveló a Cubanet, Yadian Quevedo Peña, hijo de la fallecida, quien precisó que en una ocasión al quitarle la bata antes de operarla se dieron cuenta de que tenía inflamación y la operación fue suspendida.

A partir de ese momento comenzó lo que define como “peloteo”, ya que en varias instituciones de salud no querían atenderla. Añade, además, que en sus consultas periódicas nunca le revisaban el seno, simplemente le colocaban los sueros y nada más.

“Ella tuvo el turno de operarse, pero como el médico estaba de vacaciones lo perdió, eso fue en el 2020, luego empeoró, estuvo ingresada en Banes, y mi hermana y yo tuvimos que movernos porque aparte era diabética y los médicos tampoco se dieron cuenta”, detalla Quevedo Peña sobre otra de las veces en que su madre estuvo a punto de ser intervenida quirúgicamente, sin que al final pudiera concretarse.

Asegura que su madre el tratamiento lo llevó de forma “normal”, pero denuncia que la operación nunca se realizó por “asuntos del médico”. “Él es el culpable de todo”, precisa.

Yadián Quevedo no solo denuncia la falta de atención médica de la que habría sido objeto su madre, sino que además alega que en Cuba, en muchos de los casos, si no le haces “presentes a los doctores, los pacientes no son bien atendidos”.

“Si no le haces un regalo, estás muerto, seguro estás muerto y no hay que esconderse para decirlo”, concluye.

En los últimos años, en Cuba se ha vuelto relativamente habitual "agradecer" los servicios de los médicos con regalos, una tradición que se arraigó durante el llamado Período Especial, cuando los obsequios tomaron la dirección de resolver dos problemas fundamentales: comida y aseo personal.

Con la llegada de internet por datos móviles, algunos cubanos incluso dieron el salto de hacer regalos más tradicionales a una forma de “pago electrónico”, con el traspaso de saldo telefónico a sus doctores. Tales prácticas revelan que en realidad la atención sanitaria dista de la gratuidad de la que se congratula con frecuencia el Gobierno cubano.