Luis Manuel Otero Alcántara regresará al Capitolio: Que dimitan todos los ministros y Díaz-Canel

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara afirmó este domingo que a pesar de la vigilancia regresará al Capitolio de La Habana a pedir la renuncia de todos los ministros que avalan la violencia en el país y del presidente Miguel Díaz-Canel.

El activista lleva varios días con un cerco policial en su barrio que le ha impedido llegar al Capitolio, sede del Parlamento cubano, a exigir la dimisión del ministro de Cultura Alpidio Alonso, quien el miércoles pasado agredió a varios artistas y periodistas en plena calle.

En una directa a través de su cuenta de Instagram, Otero Alcántara dijo que ayer habían vuelto a detenerlo cuando intentaba llegar al lugar, pero que los jóvenes artistas seguirán luchando para lograr la paz en Cuba.

"Mientras el régimen y sus ministros dan golpes y nos impiden llegar al Capitolio, sede de la Asamblea del Poder Popular, nosotros seguiremos luchando y sacando la creatividad para burlar sus armas y su violencia y lograr la paz, el amor y la libertad de Cuba", expresó.

"Ellos son rígidos (...) nosotros somos artistas, tenemos la creatividad, y más que creatividad, la voluntad de cambiar las cosas", explicó en la red social.

Al igual que Otero Alcántara, una decena de artistas y periodistas independientes permanecen sitiados en sus propias casas. Muchos de ellos fueron víctimas de la brutal represión en las afueras del Ministerio de Cultura el pasado miércoles 27 de enero.

Sobre ese ilegal aislamiento domiciliario Otero Alcántara afirmó que "ellos (el régimen cubano) no pueden" y han iniciado una carrera de "desgaste" que contrario a los propósitos que tiene solo ha conseguido movilizar a la gente, sacarlas de sus casas y hacerles ver que hay que ponerle el cuerpo a la realidad del país.

"Ellos dicen que no voy a llegar al Capitolio, y yo les digo que el Capitolio estará ahí eternamente y yo también estaré aquí, y ya mi denuncia no es solo para que destituyan al ministro de Cultura, ahora vamos a trabajar para cambiar el sistema", afirmó.

"Si vamos a dedicarle la vida vamos a trabajar por cambiar el sistema y vamos a ir por (Miguel) Díaz-Canel (...) que se cree la máxima fuerza del poder", dijo.

"Al final el régimen lo único que tiene son los carros, las patrullas, no dejarme salir, pero el Capitolio va a seguir en el mismo lugar, y yo voy a seguir con la misma fuerza", subrayó el artista.

El sábado, antes de ser detenido en un segundo intento por llegar al Capitolio, había publicado en Facebook: "Voy saliendo hacia el Capitolio! No transmitiré en directo. Primera razón porque mi conexión es mala y en segundo lugar para proteger a la gente que está a mi alrededor, pues ayer mi amiga África fue víctima de tortura psicológica por transmitir mi directa: la desnudaron en la unidad de policía para quitarle mi teléfono! Esto tiene que parar!".

"Me cogieron en la esquina, me llevaron para el cotorro, allí estuve hasta las 12 del día, y como a las 9 de la noche llegó la misma psicóloga que me atendió en el hospital Fajardo", explicó esta mañana en una directa en Facebook que se cortaba por intermitencias de la internet.

"La cosa sigue en candela, la Seguridad del Estado en la esquina, ayer me trajeron hasta la puerta de la casa en la patrulla a las 11 de la noche", dijo el artista antes de que se cortara su transmisión esta mañana.

La víspera, el artista y miembro del Movimiento San Isidro Michel Matos, cansado del encierro arbitrario, se personó frente al oficial que lo vigilaba y le pidió que lo llevara preso.

"Vengo a que me lleve preso, si es tan amable (...) porque yo no voy a pasar 28 días más trancado en mi casa como la otra vez y ya llevo cuatro, porque mis amigos están siendo presos, porque ustedes reprimen, porque ustedes se apropian de la ley, y por una serie de cuestiones más", le dijo Matos, quien hacía alusión al arbitrario arresto domiciliario que sufrió como parte de la ola represiva que desató la Seguridad del Estado, tras el desalojo violento de los huelguistas de San Isidro el 26 de noviembre del año pasado.

Dos de las personas que se acuartelaron en San Isidro en noviembre pasado, Adrián Rubio y Anyell Valdés Cruz, están en la misma situación, y desde hace cuatro días la policía cubana impide que les hagan llegar comida a su domicilio.

La periodista independiente Luz Escobar y el artista visual Jorge Llópiz tienen también vigilancia policial permanente en sus casas, y la escritora María Matienzo y la activista Kirenia Yalit fueron notificadas de que no podían salir de sus domicilios.

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández fue otra de las activistas que reportó vigilancia policial fuera de su domicilio desde el viernes, y todavía permanecen retenidas la activista y escritora Katherine Bisquet y la "artivista" Tania Bruguera.

Todos son víctimas de los métodos represivos del Estado cubano contra quienes exigen libertad de expresión y el fin de la violencia contra los artistas independientes en la isla.

Tras los sucesos del miércoles, el régimen cubano ha intentado justificar la violencia del ministro Alonso y la represión vivida por los activistas momentos después de que este agrediera a un periodista.

El director de los oficialistas Mesa Redonda y Cubadebate, Randy Alonso Falcón, contestó el post de Otero Alcántara con una arenga justificando la violencia que fue contestada por más de 500 usuarios de Facebook que le aclararon al inconsultamente proclamado ministro de la Información en Cuba que los ministros están para dar respuestas al pueblo.

"Debieran saber los gusanos y mercenarios provocadores que llega un momento en que los provocados se cansan. En ese instante, la cordura no es precisamente la virtud más probable. Y un revolucionario provocado puede ser muy peligroso. Ténganlo en cuenta, aquellos que se dedican a provocar tengan cuidado que los revolucionarios estamos diariamente en peligro de entregar nuestras vidas en defensa de la Revolución", publicó en tono amenazante.