Denuncian homofobia en un hostal de La Habana y propietaria aclara los hechos

Dos acusaciones por homofobia fueron hechas públicas contra la empleada de un hostal en La Habana, a propósito de los servicios especiales que ofrece el lugar por el Día del Amor, el próximo 14 de febrero, sin embargo, la supuesta propietaria del establecimiento aclaró los hechos.

El cubano identificado en la red social Facebook como Oss Marr Ernesto Ávila Valdeón denunció que una cubana que se presentó como “empresaria” le negó el servicio de alquiler de una habitación para la fecha señalada, en un hostal en Río Cristal, municipio Boyeros, por tratarse de una pareja homosexual.

“Quise contratar el servicio de esta persona RETRÓGRADA para darle una sorpresa a mi novio, y todo venía muy bien hasta que me preguntó si éramos pareja de hombres y que eso no lo aceptaban”, escribió Ávila Valdeón.

En el momento de su denuncia, el usuario desconocía que la persona con la cual conversó había sido, a su vez, contratada por la propietaria del hostal para decorar las habitaciones a propósito del Día de San Valentín, dato revelado a través de los comentarios que suscitaron las publicaciones.

“Quien me dio a conocer este servicio fueron unas amigas lesbianas, quienes aún no habían dicho que eran una pareja de mujeres (porque no hace falta la aclaración) e incluso ya habían pagado por adelantado la mitad del servicio. Al ver su reacción conmigo se comunicó para informarle que eran dos mujeres y la respuesta fue la misma: eso no los aceptamos. Yo espero que les devuelvan el dinero”, contó el internauta, quien reveló que la identidad de la decoradora corresponde a la usuaria de Facebook Dianelys Martínez Román.

Una semana después de la primera denuncia, la usuaria Lua Chei declaró haber sufrido la misma acción discriminatoria por parte de la “decoradora”. En la propia red social, dijo haber sido bloqueada de WhatsApp al presentarse como lesbiana.

“¿Recuerdan hace unos días la publicación de un muchacho que se quejaba porque no quisieron alquilarle una habitación para el 14 de febrero por ser homosexual? Sí, lo hicieron de nuevo. Esta vez ni siquiera contestaron, directo me bloquearon”, señaló.

Por su parte, Yenny Hernández Molina, profesora de la Universidad de Oriente y miembro de la Plataforma 11M, el único grupo LGBTI+ independiente activo actualmente en la isla, no solo se pronunció para recordar el amparo constitucional que poseen los homosexuales, sino para ofrecer datos sobre los hechos.

“La ley cubana contempla sanciones para este tipo de comportamientos (...) Al parecer, el motivo son creencias religiosas, pero esas parece que solo les sirven para discriminar por orientación sexual (probablemente también por identidad de género), pero se pasan hipócritamente por el arco de triunfo la fornicación. Dejen de escudarse en la religión para discriminar”, expresó.

A raíz de las denuncias de la activista y de las reacciones que provocaron los posts, una usuaria que se hace llamar Jenny Cruz y se identifica como propietaria del establecimiento, intentó esclarecer lo ocurrido.

“ATENCIÓN!!! Me están haciendo una denuncia por problemas de homofobia con respecto a la renta de esta habitación, les aclaro a todos QUE NO ES ASÍ !!!! NO TENEMOS NADA EN CONTRA DE LAS PAREJAS GAYS NI LESBIANAS!!!! RESPETAMOS TODOS LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y TODAS LAS REGLAMENTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y ESTAMOS EN TOTAL DESACUERDO CON LA HOMOFOBIA!!!”, indicó en su publicación.

“Al parecer alguien hizo nuestra misma publicación o contactaron a una persona que tiene que ver con las decoraciones, ella hace su servicio independiente, nada que ver con el de nosotros!!! Hasta hoy supe que por problemas religiosos ellos no hacían este tipo de servicio!!! Por favor, antes de hacer alguna denuncia es necesario que se informen y tengan en cuenta los verdaderos dueños del negocio.... Muchas gracias por su atención!!!”, subrayó.

Captura del comentario de la presunta propietaria del establecimiento

La intención de estas parejas de celebrar el Día del Amor en el hostal surge a partir de un anuncio en el sitio de compra-ventas Revolico, donde se promueven los servicios de hostelería en un establecimiento situado en el reparto María del Carmen, de Boyeros. Según el anuncio, se ofrece un amplio cuarto con jacuzzi, decorado especialmente para San Valentín.