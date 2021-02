Youtuber cubano multado por besarse con su novio: "Nos multaron por ser gays"

El youtuber cubano Dasiel González, conocido como Pinky Unicornio y recientemente multado por besarse en la calle con su novio, aseguró que les pusieron la multa "por ser gays".

El joven y su novio estaban trabajando en una campaña a favor del matrimonio igualitario en Cuba y se bajaron el nasobuco un minuto para tomarse una foto besándose, algo que afirma no les dio tiempo porque ya tenían a los policías encima.

Los jóvenes le explicaron lo que estaban haciendo, que solo era una foto rápida y que estaban guardando la distancia social con el resto de las personas que estaban en la calle.

No obstante, los policías les dijeron que tenían que multarlos por incumplimiento de las medidas sanitarias y, a pesar de que la pareja les pidió que solo pusieran una multa, les pusieron a cada uno una multa de 2000 pesos.

Pinky Unicornio puntualizó que no es la multa lo que le molesta, porque "si yo incumplo la ley está bien que me multen", sino que en el lugar de La Palma, Arroyo Naranja, donde se encontraban, había más personas sin nasobuco y la policía solo los multó a ellos luego de verlos besándose.

"Los policías vinieron para arriba de nosotros de forma automática, no nos dio tiempo ni a hacernos la foto. Mientras nos estaban poniendo la multa nos pasaban por al lado gente con los nasobucos para abajo y solo nos multaron a nosotros. Nos pusieron la multa básicamente porque somos gays y nos estábamos mostrando afecto en público", contó el youtuber en un video de Cubanet.

Pinky también denunció que en la estación de policía le dijeron que, si quiere reclamar la multa, primero tiene que pagarla, y que los trataron muy mal.

El joven dijo que "lo hicieron por joder" y no por hacer bien su trabajo. Además, destacó que el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que dirige Mariela Castro, no hace nada con estos temas.

"Ahora yo voy al CENESEX y no hacen nada con este problema, no me van a ayudar. Hacen mal su trabajo, no ayudan a nadie, están ahí solo para cobrar, están por estar".