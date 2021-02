Presidente del MONR en Cuba alerta del crítico estado de salud de una activista a la que niegan atención médica

José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositor por Una Nueva República (MONR), denunció en Facebook el estado de desprotección que presenta la ex activista Jaqueline Borrego.

Según explica Díaz Silva en la red social Facebook, el esposo de la paciente, Luis Jesús Gutiérrez Collado, así como el hijo de ambos, Lázaro, se acercaron a él para que hiciera pública la denuncia, la falta de alimentos a la que está expuesta la activista, y la desidia institucional por parte del Ministerio de Salud.

“NADIE QUEDARÁ DESAMPARADO DICE LA REVOLUCIÓN DE MIGUEL DÍAZ CANEL Y RAÚL CASTRO. AQUÍ TENEMOS ESTA MADRE, JACQUELINE BORREGO CUESTA, MURIENDO DE HAMBRE Y FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. ME DECÍA SU HIJO, LÁZARO GUTIÉRREZ COLLADO Y SU ESPOSO, LUIS JESUS GUTIERREZ CAMPO QUE A ELLA NO LA AYUDAN EN NADA Y QUE LOS MÉDICOS POR ALLÍ NO SE ASOMAN. AHORA LE TRAEN EL MÓDULO ESE PARA QUE LO COMPRE 308 PESOS. ¿DE DÓNDE LO VAMOS A SACAR?”, se pregunta el presidente de MONR.

Sobre las razones que pudiese tener el poder para provocarle ese estado de desprotección a la paciente, según entiende Díaz Silva, cuenta la posibilidad de que persigan burlarse de los grupos opositores:

“ESTA TIRANÍA LO HACE PARA BURLARSE DE NOSOTROS, “¿DÓNDE VAMOS A SACAR DINERO? SI LO QUE BUSCAMOS NO DA PARA COMER Y ATENDERLA A ELLA”, CON TRISTEZA ME DECÍAN ESTE PADRE E HIJO”, concluye su denuncia el opositor.

Según declaraciones del líder MONR a Radio y Teñevisión Martí, Borrego Cuesta vive en el municipio habanero de Marianao. La activista “sufrió en el 2018 un infarto cerebral y requiere atención médica especializada, pero debido a la crisis sanitaria por el coronavirus en la isla, en el último año no ha estado recibiendo fisioterapia”.

“Díaz Silva agregó que el hijo de la activista tuvo que dejar el trabajo para atender a la madre enferma, lo que complica mucho más el drama familiar (...) Los opositores, con ayuda del exilio, han tratado de colaborarle con lo que pueden, pero "todos estamos pasando por una situación muy compleja"”, explicó a este medio Díaz Silva.