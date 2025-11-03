Cubano genera polémica tras comparar abandono de perro en Bayamo con silencio ante los presos políticos

Vídeos relacionados:
La indignación por el caso del perro abandonado durante las evacuaciones en Bayamo, en la provincia de Granma, ha desatado un debate que trasciende la causa animalista.
Mientras la organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) moviliza a todo el país para exigir fe de vida del animal, el activista Manuel Viera, generó controversia al cuestionar las prioridades morales de los cubanos y el silencio ante la represión política.
Viera publicó un mensaje que dividió opiniones. Dijo admirar la labor de los animalistas, pero criticó que el país reaccionara con tanta pasión por el perro de Bayamo mientras permanece indiferente ante los presos políticos y la represión del régimen cubano.
“No entiendo que no hagan viral a los más de mil perritos de dos patas que duermen entre barrotes”, escribió Viera, refiriéndose a los opositores encarcelados.
En un segundo post, reconoció que los animalistas se unen y actúan sin miedo, mientras quienes defienden los derechos humanos en Cuba “no logran hacerlo con la misma fuerza”.
Su reflexión provocó la respuesta airada de BAC-Habana, que le pidió no dividir el movimiento: “Manuel, ya basta. El centro de nuestra atención no eres tú. Respeta”.
Pese a las críticas, Viera reafirmó su posición: “No hay que deshumanizarse ni poner a los animales por encima del ser humano para amarlos y protegerlos”.
El debate sigue abierto. BAC-Habana continúa buscando al perro de Bayamo. Mientras, en Cuba la discusión sobre la empatía, el miedo y el valor de la vida, revela las grietas más profundas de una sociedad marcada por la censura y la desesperanza.
Preguntas Frecuentes sobre la Polémica del Perro Abandonado en Bayamo y su Relación con los Presos Políticos en Cuba
¿Por qué se ha generado polémica en Cuba por el caso del perro abandonado en Bayamo?
La polémica se originó cuando un activista comparó el abandono del perro con el silencio ante los presos políticos en Cuba. La indignación pública por el perro abandonado durante las evacuaciones en Bayamo fue utilizada por el activista Manuel Viera para cuestionar la falta de reacción similar hacia los opositores políticos encarcelados, generando un debate sobre las prioridades morales en el país.
¿Qué acciones ha tomado la organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) respecto al perro abandonado?
BAC-Habana ha lanzado un llamado nacional urgente para exigir fe de vida del perro abandonado. La organización ha movilizado a voluntarios y ciudadanos para localizar al animal, ofreciendo recursos para su rescate y atención veterinaria, mientras critica la cobertura mediática oficial que romantiza el abandono.
¿Cómo ha respondido la prensa oficialista cubana a las críticas por el abandono del perro?
La prensa oficialista ha justificado el abandono del perro señalando que la prioridad es salvar personas. En un artículo, se destacó el esfuerzo de los rescatistas y se minimizó el incidente del perro, lo que ha sido criticado por organizaciones como BAC por desviar la atención del problema del abandono animal en situaciones de emergencia.
¿Qué ha dicho el activista Manuel Viera sobre las reacciones ante el abandono del perro en comparación con los presos políticos en Cuba?
Manuel Viera ha criticado la pasión con la que se ha reaccionado por el perro abandonado comparándola con la indiferencia ante los presos políticos. Viera destacó la fuerza y unidad de los movimientos animalistas y lamentó que los defensores de derechos humanos en Cuba no logren movilizarse con la misma intensidad, lo que ha generado diversas reacciones en el ámbito social y político del país.
