Cubano genera polémica tras comparar abandono de perro en Bayamo con silencio ante los presos políticos

La indignación por el caso del perro abandonado durante las evacuaciones en Bayamo, en la provincia de Granma, ha desatado un debate que trasciende la causa animalista.

Mientras la organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) moviliza a todo el país para exigir fe de vida del animal, el activista Manuel Viera, generó controversia al cuestionar las prioridades morales de los cubanos y el silencio ante la represión política.

Viera publicó un mensaje que dividió opiniones. Dijo admirar la labor de los animalistas, pero criticó que el país reaccionara con tanta pasión por el perro de Bayamo mientras permanece indiferente ante los presos políticos y la represión del régimen cubano.

“No entiendo que no hagan viral a los más de mil perritos de dos patas que duermen entre barrotes”, escribió Viera, refiriéndose a los opositores encarcelados.

En un segundo post, reconoció que los animalistas se unen y actúan sin miedo, mientras quienes defienden los derechos humanos en Cuba “no logran hacerlo con la misma fuerza”.

Su reflexión provocó la respuesta airada de BAC-Habana, que le pidió no dividir el movimiento: “Manuel, ya basta. El centro de nuestra atención no eres tú. Respeta”.

Pese a las críticas, Viera reafirmó su posición: “No hay que deshumanizarse ni poner a los animales por encima del ser humano para amarlos y protegerlos”.

El debate sigue abierto. BAC-Habana continúa buscando al perro de Bayamo. Mientras, en Cuba la discusión sobre la empatía, el miedo y el valor de la vida, revela las grietas más profundas de una sociedad marcada por la censura y la desesperanza.