Muere el nieto de una Dama de Blanco en medio de la epidemia que desborda los hospitales en Cuba

Olaida del Castillo Foto © Redes sociales

El nieto de Olaida del Castillo, integrante del movimiento opositor Damas de Blanco, falleció en La Habana por causa de uno de los virus transmitidos por mosquitos que han contagiado a gran parte de la población en Cuba.

El pequeño murió el sábado por la tarde noche en el hospital donde llevaba varios días ingresado en estado grave luchando por su vida.

La noticia fue confirmada en Facebook por Laura María Labrada Pollán, hija de la fallecida líder de la organización, Laura Pollán.

"Llegue a ella y a sus familiares nuestros más profundos sentimientos de sus hermanos del CID", dijo Laura María, quien no especificó qué virus ocasionó la muerte del niño.

Captura de Facebook / Laura María Labrada Pollán

Decenas de personas manifestaron su dolor e indignación por el trágico suceso, que no es una pérdida aislada, sino frecuente en medio del colapso sanitario del país.

La muerte del niño pone al descubierto el derrumbe sanitario que vive Cuba y el desamparo en el que se encuentran miles de familias, obligadas a enfrentar una epidemia que el propio Gobierno terminó admitiendo a regañadientes, después de meses minimizando su gravedad.

Una tragedia personal que retrata el abandono generalizado

El fallecimiento ocurre en un contexto en el que las principales ciudades del país están sumidas en una insalubridad evidente: basureros desbordados, calles plagadas de aguas estancadas y nula capacidad de los gobiernos locales para garantizar condiciones mínimas de higiene.

Son escenarios propicios para la proliferación de mosquitos, cuyo incremento ha disparado los casos de dengue, chikungunya y otros arbovirus.

Las autoridades sanitarias, lejos de asumir responsabilidades directas, insisten en señalar a la población por no mantener limpios patios y pasillos.

Mientras tanto, los barrios continúan enterrados en residuos, los sistemas de alcantarillado están colapsados y la fumigación es esporádica o inexistente debido a la falta de combustible, equipamiento y personal.

Las familias padecen la peor parte: hospitales con salas desbordadas, falta de camas, escasez de reactivos para análisis, ausencia de medicamentos básicos y servicios que solo funcionan parcialmente, sin personal suficiente.

El Gobierno admite la crisis, pero no ofrece soluciones reales

La semana pasada, funcionarios del Ministerio de Salud Pública comparecieron en la Mesa Redonda para explicar el "deteriorado panorama epidemiológico".

El director nacional de Epidemiología, doctor Francisco Durán García, reconoció que la situación sigue siendo "aguda" y que al menos 14 provincias enfrentan circulación activa de dengue y chikungunya.

También admitió que más del 30 % de los cubanos ya se ha contagiado con el chikungunya.

Pese a la magnitud del problema, Durán se esforzó en proyectar una imagen de control y mejoras, aun cuando las propias cifras oficiales muestran decenas de municipios con transmisión activa, decenas de miles de contagios y brotes febriles extendidos por todo el país.

Las declaraciones, llenas de frases técnicas y llamados a la "participación comunitaria", contrastan de forma abrumadora con la realidad visible: hospitales en ruinas, sin insumos, sin especialistas y sin capacidad para enfrentarse a un aumento sostenido de enfermos.

Mientras el epidemiólogo habla de "tendencia a la disminución", los barrios viven lo contrario: más mosquitos, más fiebre, más casos graves… y más muertes.

Una epidemia alimentada por la indolencia oficial

La crisis se agrava porque el programa de control vectorial -durante décadas un pilar de salud pública en Cuba- prácticamente ha desaparecido. La fumigación, cuando se realiza, cubre solo áreas aisladas y su efecto es mínimo frente a la acumulación masiva de basura, los solares anegados, las viviendas sin drenaje y el abandono urbano generalizado.

El propio Durán reconoció fallos estructurales en la recogida de desechos, pero el Gobierno sigue descargando la responsabilidad sobre la población y evita admitir que el colapso de los servicios municipales es consecuencia directa de la desorganización estatal, la falta de inversión y años de decisiones erradas.

A todo ello se suma la escasez de medicamentos: antihistamínicos, analgésicos, sueros, antibióticos, kits diagnósticos y hasta multivitaminas son productos que casi nunca aparecen en farmacias ni hospitales.

Las familias tienen que improvisar tratamientos caseros mientras los profesionales de la salud intentan hacer su trabajo sin instrumentos, sin personal suficiente y, en ocasiones, sin electricidad estable en los centros asistenciales.

Una muerte que simboliza a un país enfermo

El fallecimiento del nieto de Olaida del Castillo es un golpe devastador para su familia, pero también es el reflejo de un país donde la vida cotidiana se ha convertido en un riesgo permanente.

Donde un niño puede perder la vida no por la agresividad del virus, sino porque sus padres y abuelos no encuentran un sistema sanitario capaz de brindarle una oportunidad real de sobrevivir.

Mientras el Gobierno insiste en mostrar gráficos y frases optimistas en televisión, la realidad se impone: más personas enferman, más familias sufren pérdidas irreparables, más barrios quedan atrapados entre la basura, los mosquitos y el abandono.

La muerte de este pequeño no es un accidente inevitable. Es la consecuencia directa de un país atrapado en una crisis sanitaria prolongada, agravada por la falta de acción del Estado, por instituciones inoperantes y por un sistema que hace años dejó de proteger a su gente.

Hoy, otra familia cubana llora, y el país entero vuelve a preguntarse cuántos niños, adultos mayores y enfermos más tendrán que morir antes de que el Gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde y actúe con la urgencia que la epidemia -y la vida humana- requieren.