Periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés: Es tiempo de reaccionar, Cuba se nos hunde

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés hizo un llamado a la acción ante las continuas violaciones de los derechos de la ciudadanía, por parte de la Seguridad del Estado.

"Es tiempo de reaccionar y no seguir hablando bajito, ni de brazos cruzados. ¡Cuba se nos hunde!", indicó el periodista y aseguró que se vive con pánico en la isla porque el Estado irrespeta hasta los más mínimos derechos.

Héctor se refirió en su mensaje al envenenamiento que acabó con la vida de los perros del activista animalista cubano Javier Larrea Formoso este sábado en Santa Clara.

"Cuba no necesita solo una ley de protección animal; Cuba necesita todo tipo de leyes que favorezcan a los desfavorecidos, dígase leyes de protección a la mujer, al hombre, a la infancia, a los ancianos, a los homosexuales, en fin, a todos y cada uno de sus ciudadanos y esas leyes no las vamos a encontrar en este sistema que tenemos. Por ende pienso que debemos eliminar el mal de raíz", expresó el periodista una publicación en Facebook.

Héctor Luis Valdés asegura que el gobierno cubano no vela por los derechos fundamentales de la sociedad, no es capaz de dialogar con la ciudadanía, atropella a quienes piensan diferente y golpea y encarcela a todo aquel que disienta y haga valer sus derechos como cubano.

"Lo que muchos presenciamos hoy, más que un crimen es una clara advertencia que para ellos no hay activistas pacíficos, ni buenos. En menos de quince días han envenenado a mascotas de dos activistas por los derechos de los animales; en lo personal, desde hace mucho dejé de creer en casualidades y más cuando uno de ellos (los activistas animalistas) alzó su voz en contra de la prohibición del ejercicio de veterinaria por cuenta propia", expresó Héctor.

Preocupado con los envenenamientos de las mascotas de los activistas animalistas cubanos señaló que es un hecho muy serio que no debe ser indiferente para la sociedad civil cubana.

"Lo de hoy, pienso que no puede quedar impune, merece ser investigado y luego castigado severamente, pero también pienso que noviembre pasó, la ley de protección animal no se aprobó, no soy miembro de ningún grupo de protección animal, pero amo a los animales, amo a Cuba", expresó Héctor.

El periodista independiente cubano considera que toda organización o movimiento independiente que determine no agachar la cabeza ante el discurso del Estado, es su enemigo y tratarán de dañarlo tanto física como emocionalmente. "Es y seguirá siendo su método de amedrentar a quienes ellos ven como un peligro", dijo Héctor Luis Valdés.

El 27 de enero Héctor estuvo entre los jóvenes que protestó pacíficamente frente a la sede del Ministerio de Cultura para exigir que se retomara el diálogo entre las instituciones del Estado y la sociedad civil y para que cesen las detenciones arbitrarias en Cuba contra activistas, periodistas, artistas y opositores.

La reacción violenta del ministro de Cultura Alpidio Alonso y los trabajadores del MINCULT contra los manifestantes pacíficos terminó con la detención de todos activistas, artistas y periodistas presentes. Héctor Luis Valdés fue golpeado por tres funcionarios y además le robaron su teléfono móvil.

"Nadie está a salvo de las garras de estos monstruos, eso está más que corroborado históricamente. Seamos claros, dejemos a un lado el burocratismo, las agendas y las peticiones a instituciones estatales, que aunque son importantes, sabemos el camino que toman todas nuestras exigencias", dijo Valdés este domingo.

El activista animalista cubano Javier Larrea Formoso denunció este sábado el envenenamiento de sus perros en la provincia Villa Clara. No parece un caso aislado pues también esta semana, las perras de los miembros del movimiento animalista y activistas de Santa Clara, Leidy Laura Hernández y Omar Mena, fueron envenenadas.

Actualmente Larrea impulsa una recogida de firmas para que el gobierno elimine el decreto-ley 20/2020 que penaliza el ejercicio privado de la veterinaria. Este decreto afecta al movimiento animalista en Cuba que se sustenta de los servicios que ofrecen para poder mantener las campañas de esterilización y la atención de animales rescatados.