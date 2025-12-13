Vicepresidente de la UPEC baila al regresar de Venezuela y la burla le sale cara: "Qué rico viajar con el dinero del pueblo"

Una publicación del periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), desató una ola de indignación en redes sociales tras su regreso de un viaje a Venezuela, en momentos en que Cuba atraviesa la crisis más profunda de su historia reciente.

"Ya de regreso en Cuba, las dos conclusiones más importantes de mi visita a Venezuela", escribió Rodríguez Cruz en Facebook.

Rodríguez enumeró las reflexiones finales de su viaje: que Nicolás Maduro "les está ganando la pelea a Trump y a la contrarrevolución", y que él mismo "sigue sin saber bailar ni coger el ritmo".

El texto fue acompañado de un video en el que se le ve sonriente, agitando una bandera cubana y bailando en un salón lleno de personas, con música alta y un ambiente festivo, muy lejos de la realidad cotidiana que enfrentan millones de cubanos.

Lejos de generar simpatía, la publicación fue percibida por decenas de usuarios como una burla abierta a un pueblo empobrecido.

Los comentarios no tardaron en llenar el post, convirtiéndose en una catarata de reproches dirigidos no solo al funcionario, sino a lo que representa: una prensa oficial desconectada de la realidad social del país.

Una usuaria de Baracoa cuestionó el despilfarro de recursos públicos en "eventos de gozadera", mientras repiten el mismo discurso desde hace 60 años. "Defendiendo una narcodictadura y jineteando petróleo", dijo.

Otros comentarios fueron aún más directos: "¿Con qué dinero fuiste a pasear a Venezuela?¿Por qué Maduro no se fajó por su barco de petróleo si está ganando la batalla? Él sabe dónde dice peligro?", sentenció una mujer.

Desde dentro y fuera de la Isla, la reacción fue similar.

"Disfruten sus últimos momentos, que después de Maduro van ustedes, así que van a ir bailar a la cárcel", anunció un cubano residente en Miami.

Un médico llamó al periodista "payaso" y "asqueroso", mientras otro doctor cuestionó la afirmación de que Maduro "le está ganando la pelea a Trump", y recordó la reciente incautación de un buque petrolero por Estados Unidos.

Las críticas pusieron el foco en el origen del dinero que financia estos viajes.

"Qué rico viajar con el dinero del pueblo", escribió un usuario, una frase que se repitió, con variaciones, a lo largo del hilo.

Para muchos, el video no es solo una anécdota frívola, sino la evidencia de una casta de funcionarios y voceros que disfrutan privilegios mientras exigen sacrificios a la población.

El periodista independiente José Raúl Gallego resumió el sentir de muchos al señalar la contradicción entre un país donde "los cubanos no tienen ni una aspirina" y funcionarios que viajan y celebran con fondos públicos.

"Otro más que se da vida buena y viajes pagos a costa de la miseria del pueblo", expresó un habanero.

Otros usuarios hablaron de "parásitos" y de una decadencia moral reflejada en la escena del baile, la música y el ambiente festivo.

Varias voces subrayaron el contraste entre la situación interna y el mensaje político que intenta transmitir Rodríguez Cruz.

"Cómo viajan, en vez de invertir ese dinero en el pobre pueblo cubano que se les está muriendo, no solo de chikungunya, sino de hambre y de todo", escribió una profesora.

"¿Y quien pagó ese viaje? Ahhh, sí, ya sé, el pueblo que tanto se está muriendo de hambre, miseria y necesidad; así cualquiera defiende esta m...", criticó el usuario identificado como Dios Salve a Cuba.

La desconexión absoluta entre la imagen que proyecta un alto representante de la prensa oficial y la realidad que vive la mayoría de los cubanos encendió la indignación.

Para muchos comentaristas, el baile y las risas no fueron un gesto inocente, sino una provocación: la representación gráfica de un poder que celebra alianzas políticas y viajes al extranjero mientras el país se hunde en la escasez y la desesperanza.

La avalancha de críticas dejó claro que, esta vez, la burla no pasó inadvertida.

En lugar de aplausos, el regreso festivo desde Venezuela terminó convertido en un juicio público en redes sociales, donde cientos de cubanos expresaron su hartazgo con una élite que vive de espaldas al sufrimiento cotidiano del pueblo.