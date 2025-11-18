Campaña contra El Toque: Columnista oficialista asegura que va creciendo el número de quienes deciden ignorarlo

Vídeos relacionados:

Un nuevo rostro se sumó en las últimas horas a la ofensiva oficial contra el medio independiente El Toque. Desde las páginas del semanario provincial El Artemiseño, el periodista oficialista Joel Mayor Lorán publicó una columna en la que repite el guion de la Seguridad del Estado y asegura que “va creciendo el número de quienes deciden ignorarlo”, en referencia a la plataforma que publica la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

El texto, titulado significativamente “No escuchar El Toque”, encaja con la campaña que el régimen despliega desde hace días para responsabilizar al medio de la inflación, la devaluación del peso y el descontrol del mercado cambiario, mientras intenta borrar de escena décadas de mala gestión económica.

Mayor acusa a El Toque de “intervenir en la guerra informativa contra Cuba” y de operar mediante una “manipulación que nos desprecia”. Según su versión, el sitio se habría “autotitulado analista del comportamiento del mercado informal” y estaría alimentando la especulación y disparando los precios solo con publicar una referencia cambiaria basada en datos recogidos en redes sociales.

Para el columnista, la TRMI de El Toque no solo carece de legitimidad, sino que estaría diseñada para dañar el bolsillo de los cubanos. Insiste en que “sus campanas solo anuncian incertidumbre” y que su trabajo “alimenta el mercado informal, el estrés financiero, la ansiedad y sensación de caos”.

En la línea del discurso oficial, el periodista de El Artemiseño repite las acusaciones de “alianza con el enemigo”, asegura que El Toque “recibe dinero del gobierno de Estados Unidos” y lo acusa de violar la legislación cubana por supuestamente sumarse a una “guerra mediática” financiada desde Washington.

Nada de eso lo sustenta con pruebas verificables; se limita a reproducir el libreto que ya lanzaron la televisión nacional, el Banco Central de Cuba (BCC) y las figuras más visibles del aparato propagandístico.

Lo más leído hoy:

Un ladrillo más en la ofensiva contra El Toque

La columna de Joel Mayor no llega en el vacío. Forma parte de la ofensiva coordinada contra El Toque que arrancó en la televisión estatal con el programa Razones de Cuba, conducido por Humberto López, donde se acusó al medio de “terrorismo financiero”, “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”, y se sugirió incluso la posibilidad de abrir procesos penales contra sus integrantes y de incluirlos en una lista nacional de “entidades vinculadas al terrorismo”.

En esa emisión, López aseguró que El Toque utiliza “fondos del contribuyente estadounidense” para manipular la tasa informal de divisas y “deprimir el ingreso de la población cubana”, aunque tampoco presentó documentos o evidencias que permitieran contrastar esas afirmaciones.

Aun así, los principales medios estatales replicaron el discurso al pie de la letra con titulares como “El Toque actúa en contra del bienestar del pueblo de Cuba” o “Del terrorismo económico al tráfico de divisas”.

A la campaña se sumó el Banco Central de Cuba. En una entrevista reciente en Granma, Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del BCC, dedicó buena parte de su intervención a desacreditar la TRMI y a acusar al medio independiente de “distorsionar” la economía, al mismo tiempo que aseguraba que el gobierno había logrado “moderar la inflación”, pese a que la realidad en las calles es la de salarios pulverizados, mercados desabastecidos y un dólar informal que no deja de escalar.

En paralelo, el músico oficialista Arnaldo Rodríguez “El Talismán” reapareció en redes para atacar a quienes defienden a El Toque, acusándolos de haber perdido “la vergüenza, el decoro y la capacidad de razonar”, y repitiendo que el medio es parte de la “narrativa enemiga” contra la Revolución.

Sin embargo, economistas como Mauricio de Miranda han salido públicamente a desmontar la narrativa del “terrorismo financiero”. En un mensaje ampliamente compartido en redes, el académico calificó de “cuento de camino” la idea de que una publicación digital pueda empobrecer a un país, y recordó que las causas de la crisis actual están en décadas de decisiones erradas.

“Está bueno ya de engañar al pueblo cubano. Está bueno ya de buscar chivos expiatorios para ocultar la negligencia, la incapacidad y la impericia de una burocracia que solo se preocupa por su sobrevivencia”, escribió De Miranda, en una frase que contrasta frontalmente con el tono complaciente de textos como el de El Artemiseño.