Padre cubano de un niño con leucemia apela a la humanidad de Díaz-Canel para resolver sus problemas de vivienda

Un padre cubano de Guantánamo envió una carta pública al gobernante Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la que le pide ayuda para solucionar sus problemas de vivienda, ya que uno de sus hijos, de apenas seis años, padece de un cáncer.

Alian Pérez Mosqueda asegura que recurrió a las redes sociales porque teme por la vida de su hijo, quien el pasado 3 de junio fue diagnosticado con una leucemia linfoide aguda en el hospital pediátrico de Guantánamo y confirmado al día siguiente en el hospital pediátrico sur de Santiago de Cuba, donde actualmente recibe tratamiento de quimioterapia.

"Le escribo porque tengo una situación pésima con la vivienda, es de piso de tierra, paredes de tablas de palmas y pino y las paredes están infectadas de comején, techo de fibro (prestados por una tía). Vivía con mis suegros, pero al paso de el huracán Mathew fuimos afectados, por lo que la casa tuvo derrumbe parcial de la casa y por el hacinamiento que quedamos, me vi en la necesidad de dirigirme a la oficina de planificación física, donde allí me orientaron que debía realizar una carta de solicitud de terreno y así lo hice", relató.

Ante la falta de respuestas por parte de los organismos correspondientes y viendo que los meses pasaban, Pérez Mosqueda decidió construir una pequeña casita, ya que, aun sabiendo que era ilegal hacerlo, no podía estar más tiempo con su familia en esa situación.

"En un discurso pronunciado por usted, decía que aquellos que fueron afectados por el huracán y tuvieran donde construir que lo hicieran", le recordó a Díaz-Canel.

Al presentarse la enfermedad del niño, se dirigió a la dirección municipal de vivienda, donde le comunicaron que al estar residiendo en una vivienda ilegal, debía ir a planificación física y hacer una solicitud de tierra, y si esta era aprobada, el gobierno trataría de ayudarlo con un subsidio.

"Pero como ya sabemos los subsidios demoran mucho tiempo para la construcción de una vivienda, por lo menos en este municipio", puntualizó el atribulado padre.

"Yo no estoy haciendo esto por la afectación por el huracán, lo hago por el estado de salud de mi hijo, ya que no puede estar en una vivienda con estas condiciones, cómo usted puede entender, ya que en el resumen médico y lo dictaminado por servicio social de el hospital el niño debe estar en una vivienda donde no ponga en peligro su vida", recalcó.

"Mi esposa tuvo que pedir la baja porque en su trabajo le dijeron que si el tratamiento demoraba mucho tenía que pedir la baja y tuvo que hacerlo, permanecemos más tiempo con él ingresado por el tratamiento que lleva que en la misma casa, porque primero está la salud de mi hijo que cualquier trabajo. Solo acudo a su humanidad y que se analice este caso. Por favor, mis más sinceras disculpas por hacerlo por este medio, no me quedó de otra", concluyó.