Youtuber cubano Pedrito el Paketero no aguanta más: "¿Hasta cuándo esta miseria?"

Pedro Veitía, el youtuber conocido como Pedrito el Paketero, arremetió contra la extrema escasez que vive Cuba y en especial contra los elevados precios que están ahogando a los cubanos.

"¿Hasta cuándo esta miseria?", se preguntó en varias ocasiones, en una extensa directa donde se refirió a la necesidad de que youtubers, instagramers y los llamados “influencers”, en general, den una visión real de lo que pasa en el país.

Pedrito relató varias experiencias personales que lo han marcado de forma especial en los últimos días, al confrontarlo con los altos precios, tanto estatales como privados, además de las inevitables colas y de la escasez de productos básicos.

Dijo sentirse nervioso, indignado y dolido por esas vivencias que resumen las dificultades que están pasando miles de cubanos.

“Vamos a dar voz a los cubanos que llevan muchísimos años viviendo en un sistema que quizás no ha sido el óptimo y que no ha podido sacar adelante el país”, precisó el joven, que recientemente anunció que se convertirá en padre, noticia que lo ha confrontado con el futuro que le espera a su hijo.

El youtuber relató primero una experiencia muy negativa con una tienda MLC en la que solo pudo comprar 2.5 kg de picadillo de res a 18 dólares, y recuerda que eso equivale “50 pesos cubanos, 36 CUC, casi mil pesos”.

Una tienda en la que además de la larga cola, precisa que básicamente lo que había era “pulpos, camarones, pescados enormes y cajas de langostinos a 40 dólares”.

De vuelta de la tienda, cuenta que se deprimió al ver a la gente en su barrio, en Centro Habana, sofocados en colas y más colas. "No podemos, no podemos demostrar el mundo una realidad perfecta en la que no vivimos en nuestro país", reiteró sobre la necesidad de no endulzar la actual circunstancia que vive Cuba.

“Los precios son una falta de respeto ya”, dijo en otro momento de su transmisión, y enseñó una pequeña y maltrecha col que le había costado 10 pesos, además cuenta que pagó 100 pesos por una libra de jamón viking, 100 pesos por un pepino de refresco y 120 pesos por 5 muslos de pollo.

A ello sumó 80 pesos pesos por un bicitaxi en un recorrido no superior a un kilómetro, mientras el pelado que antes le costaba 5 CUC ahora pasó a 350 pesos, o sea, el equivalente a 12 CUC.

"¿Dónde estamos viviendo? Los cubanos estamos subiendo los precios y probando fuerza, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo van a subir los precios?", reiteró.

El joven youtuber se refirió a gente profesional, con carreras universitarias, que ahora más que nunca “están viviendo una vida miserable en este país”.

“¿El pensamiento cuál es? ¿irse? Se ha ido todo el mundo”, dijo, y argumentó que cada vez más cubanos estiman que abandonar el país es la mejor vía dadas las actuales circunstancias. “¿La solución es irnos?, ¿La solución es irse? ¿Qué solución tenemos?”, insistió.

“¡Qué barbaridad, caballero! No sé si es el mejor mensaje, pero sí sé que es algo. Poquito a poco, que todo el mundo vaya echando el papel dentro del cesto, y cualquier día, cuando menos nos lo imaginemos, la calle va a estar limpia”, añadió.

“Las cosas tienen que cambiar en cuba, las cosas tienen que cambiar”, concluyó Pedrito el Paketero su catártica transmisión en directo.

En mayo del pasado año, cuando ya la crisis del coronavirus estaba instalada en Cuba, el youtuber denunció que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) le "tumbó" los datos para que no pudiera filmar una cola para comprar aceite en mitad de Centro Habana.

"A la hora que yo me conecto y empiezo a transmitir están ahí en mi canal, pero ese es su trabajo, vigilar a uno e impedir que salga al mundo la verdad y la realidad de Cuba", explicó entonces.

Previamente, en abril, tuvo problemas con la Seguridad del Estado y la Policía de Cuba cuando una oficial del Ministerio del Interior le impidió mostrar una cola en Centro Habana y le dijo: "Ojo con las cosas que pones en el video, no vaya a ser que la familia no vea más videos tuyos".