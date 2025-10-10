Youtuber cubana Anita Mateu se propone comprar casa en España: "Te cuento el plan"

La popular youtuber cubana Anita Mateu compartió con sus seguidores un ambicioso proyecto personal. Comprará su primera vivienda en España, específicamente en Galicia, la comunidad autónoma donde reside desde hace tres años.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer explicó que piensa documentar todo el proceso de búsqueda y adquisición de su futuro hogar, en lo que definió como una verdadera saga.

“Esto es algo muy importante para mí”, aseguró emocionada. “Voy a comprarme una casa en Galicia (…) y les voy a ir informando hasta que logre tener mi casita”.

Anita detalló que, pese a su juventud, ha logrado reunir una suma considerable de dinero gracias a su trabajo en redes sociales y un contrato con la Televisión de Galicia. Guardó casi la totalidad de sus ingresos durante el último año, limitándose y dejando de hacer cosas que le gustan para cumplir su objetivo.

"Ni siquiera he viajado tanto este año y no he ido a Cuba. He priorizado comprarme mi casita", confesó.

La creadora de contenido también compartió detalles sobre los primeros pasos en su proceso de compra. Planea visitar inmobiliarias, consultar portales como Idealista y Fotocasa, e informarse sobre los requisitos para acceder a una hipoteca.

“Existen dos opciones, o tener todo el dinero, que no es mi caso, o tener una entrada y que el banco te financie el 80 o hasta el 90 por ciento”, explicó.

Además, comentó que visitará varias entidades bancarias para comparar condiciones y encontrar la mejor oferta hipotecaria. “Voy a pedir el 90% y el 80%, a ver cuál me dan. Espero tener suerte”, dijo con ilusión.

Comprar casa en España representa un logro personal enorme y la influencer lo tiene claro. “Para mí sería un sueño hecho realidad. En Cuba nunca pensé que podría hacer esto en algún momento”.

Comprar casa en España: Un reto para españoles e inmigrantes

El mercado inmobiliario español es particularmente desafiante para jóvenes y trabajadores independientes como Anita. La financiación puede alcanzar hasta el 90 % del valor de la vivienda, pero los bancos suelen exigir estabilidad laboral, un historial crediticio sólido y una entrada del 10 % al 20 % del valor total del inmueble.

Además, hay que contar con gastos asociados como notaría, impuestos y registro, que suelen rondar entre el 10 % y el 12 % adicionales.

No obstante, la youtuber tiene un punto a favor: vive en Galicia, una de las comunidades donde el precio del metro cuadrado sigue siendo de los más accesibles del país.

En ciudades como A Coruña, el valor medio del metro cuadrado en vivienda usada y nueva ronda los 2.079 euros, mientras que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, los precios alcanzan los 5.677 €/m² y 4.989 €/m² respectivamente, con barrios exclusivos donde los precios pueden superar los 6.000 €/m².

Consciente de estas diferencias, Anita busca una vivienda modesta, dentro de sus posibilidades económicas, pero que le ofrezca estabilidad.

"En principio me compraría un piso pequeño. Tampoco me voy a comprar una mansión. Algo accesible, pero que sea mío", concluyó.

La joven aseguró que mantendrá a sus seguidores informados en cada etapa del proceso a través de sus plataformas, donde miles de personas ya siguen con entusiasmo esta nueva meta personal.

