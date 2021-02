Cuba abrirá ventanillas en cada territorio para que el sector privado presente proyectos de negocios

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, explicó los requerimientos que debe presentar la persona interesada en abrir un negocio privado.

Con el objetivo de eliminar trabas burocráticas, habilitarán ventanillas únicas localizadas en las direcciones municipales de trabajo y entidades del Ministerio de Transporte. Su objetivo es el de agilizar y facilitar los trámites a los cuentapropistas para iniciar su actividad. En este sentido, precisó que los trabajadores del sector privado tendrán que aportar “un proyecto, una descripción de las actividades a realizar, el lugar donde se ejercerá, el horario y la licitud de las materias primas que se utilizarán, entre otras cuestiones”.

Fuente: Cubadebate

Asimismo, precisó que en estas ventanillas no se hará ningún tipo de valoración de estos proyectos. “Aquí no hay consideraciones, no hay análisis de si hay muchos o pocos trabajadores en esa actividad. En estas ventanillas se oficializa el trámite. A partir de la solicitud, si cumple y no viola nada de lo que está establecido, se expide la autorización”, afirmó.

Fuente: Cubadebate

“Había que desatar la creatividad del cubano”, sostuvo la ministra sobre la necesidad de cambiar debido a las insatisfacciones con el listado de 127 actividades permitidas hasta el momento de la reforma.

“La lista estaba fraccionada y el cubano es muy creativo, y hacía falta buscar una forma para desatar esa creatividad”, dijo.

Fuente: Cubadebate

"El alcance de la actividad se determinará a partir del proyecto de trabajo que presente el interesado. Se eliminan los alcances específicos, homogéneos y limitados, lo cual posibilitará brindar paquetes de servicios variados por los trabajadores por cuenta propia", dijo.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia que ya están dados de alta en su actividad, tendrán que hacer una reinscripción para actualizar sus proyectos de trabajo y ampliarlos si lo desean o no. “Serán convocados de manera organizada y paulatina", informó.

Feitó estuvo en el programa Mesa Redonda del pasado martes acompañada del viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, y la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss para explicar cuestiones relacionadas con el llamado proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, que eliminó el listado actividades permitidas y creó uno para las prohibidas.

Como parte de lo que llaman oficialmente Estrategia de desarrollo económico social del país, el pasado 6 de febrero el gobierno eliminó el listado de actividades por cuenta propia que autorizaba a ejercer el trabajo en el sector privado en Cuba, y solo limitó de manera parcial o total un grupo de 124 actividades.

La reforma pretende abrir las puertas a la expansión del trabajo privado en el país en medio de una de las peores crisis económicas de su historia reciente, en la que, según el ministro Gil Fernández. No obstante, analistas, abogados, economistas y miembros de la sociedad civil consideran que las nuevas limitaciones podrían empeorar la situación.

Con la aprobación de la reforma, el gobierno cubano eliminó el anterior listado donde se recogían las 127 actividades aprobadas. En su lugar, la ministra Feitó Cabrera explicó que la tipificación de las nuevas actividades se regirá por el Clasificador Nacional de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en el cual se contemplan más de 2.100 actividades.

Entre los detalles llamativos que dejó la intervención interministerial de la Mesa Redonda, se vio al viceprimer ministro Gil Fernández aclarar el tema de las actividades relacionadas con la medicina veterinaria. “Un tema que ha traído mucha polémica”, se apresuró a confirmar el presentador Randy Alonso.

Si bien el Decreto 20 establece las contravenciones de la medicina veterinaria, Gil Fernández quiso aclarar “debido a las preocupaciones de la población” que, con las nuevas profesiones que se liberalizan se permiten los cuidados veterinarios a los “animales afectivos”.