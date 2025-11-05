Monreal: “El Estado cubano desatendió su función esencial de defender el peso nacional”

Vídeos relacionados:

El economista cubano Pedro Monreal volvió a intervenir en el debate público sobre la crisis cambiaria y la depreciación del peso cubano, al advertir que la raíz del problema no está en una supuesta manipulación del mercado informal, sino en la incapacidad estructural del Estado para sostener su propia moneda.

En un hilo publicado este martes en la red social X, Monreal señaló que la discusión actual sobre la tasa informal de cambio “pudiera ser útil” si se enfocara en los factores reales que la determinan: la crisis de oferta productiva y la renuncia del Estado a su deber constitucional de defender el valor del peso.

“Lo más relevante es la crisis estructural de oferta productiva, y con el fracaso del ‘ordenamiento’ el Estado desatendió su función esencial de defensa del peso cubano”, afirmó el economista, en clara alusión al plan económico lanzado en 2021 por el gobierno para unificar la moneda y fortalecer la economía, que terminó generando inflación y pérdida masiva de poder adquisitivo.

Una crisis que no se disipa

Monreal advirtió que, incluso si cesa la actual controversia sobre una supuesta “manipulación” del tipo de cambio —acusación relanzada días atrás por el canciller Bruno Rodríguez Parilla—, el problema de fondo persistirá, porque se trata de una crisis económica estructural que no puede resolverse dentro del modelo vigente.

“Cuando amaine la actual fase recurrente respecto a la ‘manipulación’ del tipo de cambio informal del peso cubano, todavía estará ahí una crisis económica estructural que no se resuelve dentro del marco institucional vigente”, escribió.

El economista recordó que la llamada ‘Tarea Ordenamiento’ condujo a una transición mal gestionada: se pasó de la unificación monetaria y cambiaria a una dolarización de facto, en un régimen cambiario “desfasado”, que exacerbó la especulación y convirtió la cotización diaria del peso en un “juego de casino”, más que en un reflejo de la economía real.

Lo más leído hoy:

Crítica directa al Banco Central

En el último mensaje del hilo, Monreal fue aún más categórico al responsabilizar directamente al Banco Central de Cuba (BCC), institución encargada constitucionalmente de velar por la estabilidad de la moneda.

“El Banco Central de Cuba, enredado con una intrascendente ‘bancarización’, al no defender activamente el peso nacional ha incurrido en una dejación de función que bordea lo inconstitucional”, sostuvo, citando el artículo 25 de la Constitución, que obliga al BCC a “preservar el valor de la moneda nacional”.

Un llamado a reconocer el verdadero problema

Las palabras de Monreal vuelven a poner sobre la mesa un diagnóstico opuesto al discurso oficial: la devaluación del peso y el auge del mercado informal no son el resultado de maniobras externas, sino la consecuencia interna de un modelo improductivo, una reforma fallida y la ausencia de una política monetaria efectiva.

Mientras el régimen insiste en denunciar campañas “especulativas” desde el exterior, el economista recuerda que el deterioro del peso es, ante todo, síntoma del colapso del orden económico cubano y de un Estado que —como él afirma— “ha dejado de cumplir su función esencial”.