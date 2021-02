Así se prepara Daddy Yankee para los Premios Lo Nuestro 2021: ¡boxeando!

A sus 45 años recién cumplidos, Daddy Yankee está más en forma que nunca. Algo que se puede apreciar no solo en sus fotografías, sino también en los vídeos que comparte haciendo deporte y trabajando sus músculos.

El reguetonero puertorriqueño comenzó a hacer ejercicio durante la cuarentena con el fin de bajar esos kilos de más y tener una mejor calidad de vida. Y tras lograr sus objetivos iniciales, se ha propuesto nuevos y continúa entrenando duramente para estar en mejor forma física.

Con mancuernas, saltos de comba o corriendo son solo algunos de los ejercicios que le hemos visto hacer en el último año. Pero ahora por fin sabemos cuál es su favorito: ¡boxear!

Así lo reveló el Big Boss este miércoles al compartir un vídeo dando algunos golpes con un instructor de boxeo. "La rutina de ejercicios que más disfruto. Poniéndome reaDY pa @premiolonuestro", comentó en Instagram, donde el clip supera en tan solo unas horas 1.3 millones de reproducciones.

De esta manera es como el famoso reguetonero se prepara para su actuación en los Premios Lo Nuestro, que tendrán lugar el próximo 18 de febrero en Miami. El cantante interpretará por primera vez su De Vuelta Pa La Vuelta con el salsero Marc Anthony y sin duda, su actuación es una de las más esperadas de la noche.

Por otra parte, Daddy Yankee se ha convertido en toda una inspiración para miles de personas que le han tomado como ejemplo a la hora de cambiar de estilo de vida.

En cuestión de meses, el artista logró perder decenas de libras y cada día está en mejor condición física.

"El proceso de rebajar no ha sido fácil. Se sufre, pero cuando vas viendo los resultados, uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela. La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse. Sé que todavía me falta, pero voy determinado a llegar a mi meta. Espero que alguien se motive hoy para arrancar a dar un cambio en su vida", comentó hace unos meses.

Además, no todo es trabajo físico, ya que la mente también tiene un papel fundamental a la hora de cambiar de hábitos. "La salud es PRIMERO! ... Recuerda que la MENTE es un campo de batalla, sé su COMANDANTE no su soldado!", añadió.

En todo este proceso no le ha faltado apoyo al intérprete de éxitos como La Gasolina o Despacito. Aunque sin duda, su principal pilar ha sido su esposa, Mireddys González, quien también continúa enfocada y dedicándose tiempo en el gimnasio tras perder más de 20 libras.

