Héctor Luis Valdés sobre la prohibición para ejercer el periodismo en Cuba: "Siempre lo han hecho, pero ahora lo oficializan"

El reportero de ADN Cuba, Héctor Luis Valdés, condenó este miércoles las nuevas prohibiciones decretadas en la isla para el ejercicio del periodismo independiente, luego de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS) publicara en su sitio web un listado de 124 actividades para las cuales no se permitirá realizar el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

“No soy artista del performance, ni nada que se le parezca. Pero esto lo hago desde la indignación que siento a raíz de que el régimen cubano criminalice el ejercicio del periodismo de modo independiente”, dijo el joven en su cuenta personal de Facebook.

El panfleto prohíbe las “actividades de periodistas” y otras afines al oficio como la impresión de “periódicos, revistas, tabloides, libros, mapas, atlas, sellos de correos, timbres fiscales, documentos de títulos, cheques y otros documentos de garantía, incluye cuños, gomígrafos y papel moneda y cualquier otro impreso que atente contra lo dispuesto en la Constitución de la República de Cuba y en la legislación vigente”.

Acerca de la criminalización a la que se someterá el oficio de informar a través de la prensa independiente, Héctor agrega que “Siempre lo han hecho pero ahora lo oficializan”.

“Nunca me he sentido más libre que como cuando comencé a ejercer mi derecho ciudadano a expresarme, nunca me he sentido tan útil hasta que comencé a informar la realidad y sin censura que vive mi país” agregó el joven.

Se impide además la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, según detalla el listado.

“Cuba, con esta esperada prohibición de la prensa independiente, pretende lo que desde hace meses esperamos, otra Primavera Negra. No bastó con los más de 20 multados por el inconstitucional decreto ley 370 , con el 349 , ahora penaliza la libertad de expresión. En todo el sentido de la palabra”, dijo el reportero.

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés fue uno de los participantes en la protesta pacífica en el Ministerio de Cultura el 27 de enero, protagonizada por una treintena de jóvenes cubanos frente a la sede de la institución.