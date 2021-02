Seguridad del Estado intenta reclutar a Luis Manuel Otero Alcántara

La Seguridad del Estado intentó reclutar al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, luego de meses de vigilancia, represión y detenciones e interrogatorios arbitrarios.

El líder del Movimiento San Isidro contó en una directa en sus redes sociales que agentes de la Seguridad del Estado lo citaron porque estaban "preocupados" por el poco movimiento en redes que estaba teniendo Otero Alcántara, que está centrado en su trabajo artístico.

En el mismo interrogatorio, que tuvo lugar en una casa de protocolo de la Seguridad del Estado la noche de este jueves, intentaron "convencerme de trabajar para la Seguridad".

"Esta directa es para que le quede claro al Gobierno cubano que yo no voy a trabajar para la Seguridad del Estado. Conmigo hay que 'ripiarse', conmigo es arte en contra del sistema de verdad, no actuación simulando una cosa que no soy", advirtió.

El artista aseguró que no necesita "ayuda" ni "favoritismos" de la Seguridad porque "yo estoy del lado de Cuba", así que "cierren ese capítulo de que yo voy a trabajar para ustedes".

"Si quieren pueden venir y meterme 20 años, porque ya se les acabaron las negociaciones conmigo. Conmigo la única negociación es cómo llegar a la libertad de Cuba, a la transición a la democracia con los factores de cambio que hacen falta", destacó.

Luis Manuel recibió numerosas muestras de apoyo de personas que le agradecieron su sinceridad, su valentía y su compromiso con la libertad y la democracia en Cuba y le aseguraron que si toman alguna represalia con él estarán ahí para denunciarlo.

NOTICIA EN DESARROLLO.