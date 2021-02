Carlos Manuel Álvarez: "La gente me dice que algo les cambió"

El periodista independiente cubano Carlos Manuel Álvarez narró una anécdota personal en sus redes sociales en la que asegura que varios cubanos le han confesado que tras los hechos ocurridos en San Isidro, algo les cambió y que siguen muy pendientes de la realidad de Cuba.

"La gente me dice que algo les cambió, que siguen muy pendientes. Hay también algún que otro escéptico inteligente que cree que ya lo vio todo, y no pasa nada, también lo vi todo yo, pero el escepticismo y la utopía son dos asignaturas bobas que no nos interesan", indicó Álvarez en su perfil de Facebook.

En su mensaje el periodista independiente cuenta diferentes expresiones de solidaridad que ha vivido fuera de Cuba, con personas que se han acercado para saludarlo, ofrecerle su apoyo y confesarle admiración.

"Estaba por Homestead, en el parqueo de un restaurante pidiendo tamales, y viene un hombre y su esposa y me abrazan y luego el hombre, con los ojos llorosos, saca cien dólares para dármelos. No hace falta, le digo. ¿Por qué?, protesta, ¿por que después dicen allá que eres pagado? Este es el dinero de un cubano, aclara. Le digo que lo sé, que todo bien. Me alegra hablar con ellos", escribe Carlos Manuel Álvarez.

En su anécdota mencionó además la visita reciente que hizo a la activista cubana Omara Ruiz Urquiola.

"Les cuento que vengo justo de ver a Omara. Me preguntan cómo está, le mandan un abrazo a mi padre, etc... No es el primer episodio de este tipo que tengo desde San Isidro. Ya ha sucedido antes, en varias ocasiones, tanto en Matanzas, como en La Habana, como en Miami, como en NYC", cuenta Carlos Manuel.

El periodista independiente asegura que estas anécdotas no son nada personal ni es postureo, sino muestras de preocupación de la comunidad cubana en el exterior y que además siempre le preguntan por el resto de los acuartelados en San Isidro, que es lo que le interesa señalar.

La pasada semana la activista y académica cubana Omara Ruiz Urquiola también se reunió en Florida con una de las voces más notables de la oposición cubana en el exilio, Rosa María Payá. En el encuentro tuvo lugar en una playa donde ambas mujeres compartieron sus visiones y preocupaciones sobre Cuba.

Carlos Manuel Álvarez y Omara Ruiz Urquiola fueron dos de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre del 2020. Este movimiento con poco más de dos años de vida y compuesto por un grupo de estructura abierta y flexible, ha puesto en jaque en varias oportunidades al gobierno cubano.

El acuartelamiento en noviembre y la huelga de hambre para exigir la liberación de Denis Solís, rapero condenado a 8 meses de cárcel por presunto desacato a las autoridades, es una de las acciones que más seguidores tuvo en las redes sociales y que despertó la llama de esperanza en miles de cubanos que desean un cambio en Cuba.