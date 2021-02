DeSantis asegura que las escuelas de Florida permanecerán abiertas: No vamos a dar marcha atrás

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha criticado las nuevas pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (DCD) en función de reabrir las escuelas, desde preescolar hasta duodécimo, en todo Estados Unidos.

En Florida, las familias ya tienen la opción desde el otoño de 2020 de enviar a sus hijos de regreso al aprendizaje en persona o seguir con el aprendizaje virtual en el hogar; el gobernador afirma que no hay vuelta atrás ahora.

“Me pregunto por qué los CDC publicarían sus nuevas medidas un viernes a las 5:00 pm. Fue francamente una vergüenza. Requeriría, si realmente sigue eso, cerrar el 90% de las escuelas en Estados Unidos”, dijo. "Estamos abiertos, permanecemos abiertos y no vamos a dar marcha atrás".

Las pautas de los CDC incluyen un sistema codificado por colores basado en la propagación comunitaria del virus.

Las escuelas en áreas con tasas de transmisión más bajas se considerarían zonas azules y amarillas, donde se recomienda el aprendizaje en persona.

Las zonas rojas se consideran áreas de alta transmisión con más restricciones; las escuelas primarias podrían permanecer abiertas, mientras que se recomendaría a las escuelas intermedias y secundarias que solo aprendan de manera híbrida o virtual.

El gobernador DeSantis dice que esas pautas van en contra de la evidencia científica que hemos visto a nivel local en las escuelas de Florida.

“Hemos estado abiertos todo el tiempo, desde agosto. Tuvimos niños haciendo campamentos y atletismo y todo eso durante el verano y hemos estado en persona tanto como cualquiera en el país y, sin embargo, estamos en el puesto 34 de 50 estados y D.C. para casos de COVID-19 per cápita. Treinta y tres estados tienen más casos per cápita que los niños de Florida y muchos de ellos no tienen mucha instrucción en persona en la escuela ".

Las nuevas pautas de los CDC también se enfocan en cinco estrategias claves de mitigación: requerir máscaras, distanciamiento físico, lavarse las manos, mantener las instalaciones limpias y rastreo de contactos.

La agencia también señaló que si bien la vacunación de los maestros es importante, no es un requisito previo para reabrir las escuelas de manera segura.