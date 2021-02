Animalista cubana pide ayuda para alimentar a sus perros: "Me cortaron la electricidad por no poder pagarla"

La animalista cubana Yeraldine Fleitas Valdés se encuentra pidiendo ayuda para poder alimentar a sus perros que tiene en su refugio, ya que en estos momentos se encuentra sin trabajo y se le hace imposible costear su alimentación.

"Necesito "AYUDA URGENTE", me cortaron la electricidad por no poder pagarlo, ahora no le puedo cocinar a los perros, no estoy trabajando, no me están pagando, estoy muy estresada con todo esto", dijo desesperada la mujer en redes sociales.

Valdés comunicó además que necesitaba un fogón y carbón para cocinar los alimentos.

"No tengo dinero para comprarlo pero necesito cocinarle a mis animales porque o pago la electricidad o los alimento, las dos cosas no las puedo hacer, no estoy trabajando por la Covid y porque estuve enferma y todavía estoy en recuperación", dijo.

"No quiero un debate del tema de la electricidad ni los precios excesivos en Cuba, eso es algo que yo no puedo resolver y no me quiero meter en problemas porque lo único que necesito es poder cuidar y alimentar a mis animales indefensos rescatados de las calles, es la vida que yo escogí por eso me quedé sola en este país pudiéndome ir con mi familia y ahora no estuviera pasando tantos trabajos y llevando una vida tan miserable, pero el amor que siento por ellos es más fuerte que yo", agregó.

En una ocasión Yeraldine Fleitas Valdés, quien vive en Matanzas, denunció el envenenamiento de gatos callejeros en hoteles de Varadero, "donde vienen los militares y trabajadores de la FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) de vacaciones".

Según relató, "el coronel Omar Silbeiro (sic), jefe del Complejo Unidad Administrativa Comercial, mandó a envenenar por dos veces consecutivas los gatos de Villa Lupe y ahora mandó a envenenar a los de Villa la Mar".