Jorge Junior celebra el cumpleaños de su hija desde la distancia: "Quisiera estar a tu lado para reírnos"

El cantante cubano Jorge Hernández Carvajal, cuyo nombre artístico es Jorge Junior, ha utilizado las redes sociales para dedicar unas emotivas palabras a su hija menor Nanda en el día de su cumpleaños y expresar algunos de los sentimientos más profundos que tiene por su retoño.

Y es que la niña al parecer reside junto a su madre Patricia lejos de la residencia que posee el reguetonero en La Habana, algo que ha afectado sobre todo en este día tan especial al líder de la agrupación de música urbana Los 4.

Así quedó plasmando en el escrito que el cantante urbano compartió en su muro de Facebook, en el que se evidencia además la nostalgia y ganas que tiene por poder ver abrazar nuevamente a la pequeña.

Junto a varias fotografías en las que aparece junto a Nanda, Jorge Junior escribió: "Ño, de nuevo me toca escribirte desde muy lejos en este día tan especial, porque hoy no es cualquier día, hoy es tu cumpleaños. Que más quisiera estar a tu lado para reírnos y cantar como siempre hacemos, no puedo explicar la química que existe cuando estamos cerca y la fuerza y energía que me transmites tan solo de reírte".

Seguidamente, añadió: "No sé cuándo, pero te juro que cuando te vea voy abrazarte y besarte por todo este tiempo que no estuve ahí contigo. Siento tu ausencia como la de tus hermanas, pero a la vez estoy tranquilo porque sé que tu mami cuida de ti como fiera. Sé que no lees, pero quiero que mañana cuando despiertes tu mami te lea estas palabras sin que se le olvide ni una frase. Yo sé que no entenderás cuando te lea, pero harán que mis palabras te abracen. Felicidades mi niña Nanda".

Nanda es fruto del romance que mantuvo Jorge Junior con la cubana Patricia Claudia Pérez, quien por varios años ejerció además como representante del grupo Los 4.

El noviazgo acabó a finales del año 2019 envuelto en una desagradable polémica, luego de que el cantante urbano compartiese en su perfil de Facebook unas fuertes acusaciones contra la joven y madre de su hija menor.

En su día, el reguetonero llegó a tachar a Patricia de "teniente coronel" e informante directa del gobierno cubano. Además, aseguró que le había amenazado en varias ocasiones con llamar a la policía y con hablar en exclusiva con el presentador cubano Alexander Otaola para destapar en su programa online los trapos sucios de la banda.

Sin embargo, a finales del pasado mes de enero Jorge Junior publicó unas imágenes en su cuenta de la mencionada plataforma en las que aparecía junto a Nanda y Patricia, lo cual hizo entender que la paz finalmente reinó entre ambos y dejaron a un lado sus diferencias por el bien de su hija en común.

Jorge Junior es también padre de otras dos niñas mucho mayores que Nanda, que llegaron al mundo durante la relación sentimental que tuvo el reguetonero con una cubana llamada Yarelis Calzadilla.

