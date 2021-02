Maykel Osorbo sobre acto de repudio a Anyell Valdés: No era necesario comportarse como esbirros

El rapero Maykel Osorbo se dirigió a los gobernantes de Cuba para expresar su rechazo y malestar provocado por el acoso y la violencia desatada durante el acto de repudio sufrido por Anyell Valdés y su familia este lunes en su domicilio.

“Yo les llamo régimen pero, para que no se sientan ofendidos, los voy a llamar gobierno de Cuba, administración, dirigentes”, comenzó diciendo Osorbo en su directa. “A todos ustedes pregunto, ¿de qué idea fidelista me habla el régimen cuando funcionan como delincuentes?

Las imágenes del acto de repudio realizado contra Valdés, quien se encontraba en la casa con sus tres hijos pequeños, su madre anciana y el activista Adrián Rubio, causaron indignación en muchos usuarios de redes sociales que lo calificaron como un acto de terror, o fascismo.

“No era necesario hacer todas las cosas que hicieron. No era necesario envenenar al perro que casi lo matan. No era necesario que esos niños lloraran, ni que echaran ácidos con mal olor. No era necesario comportarse como esbirros”, les recriminó el rapero.

Las escenas descritas por Osorbo fueron las vividas este lunes por la acuartelada del Movimiento San Isidro quien tuvo que soportar un acto de repudio luego de que intentaran desalojarla de la casa donde convive con sus hijos menores de edad y su madre anciana.

Varios de los participantes en el acto de repudio, entre las que se encontraban maestras de sus propios hijos, irrumpieron en el portal de la vivienda y pintaron de azul la fachada donde Valdés había escrito "Patria y Vida" y otros mensajes contrarios al régimen.

Los cristales de las ventanas también fueron pintados, así como el suelo del portal, en el cual escribieron consignas de "Viva Fidel" y "Patria o Muerte, Venceremos". Eso está mal, advirtió Osorbo.

“¿Qué moral tiene la seguridad del Estado para hablar de patria y amor cuando se le hacen esas cosas a una mujer? Ella está esperando hace tiempo un subsidio, tiene tres hijos. Tiene que comprar tres pares de zapatos, tres shorts, tres camisas, tres pollos, tres leches… ¿Con qué moral le dices al pueblo cubano que atiendes a las madres y abogas por los niños?”, preguntó.

En relación con la campaña de odio y difamación desatada por el régimen cubano contra los artistas que participaron en la grabación de Patria y Vida, el rapero también quiso expresar su opinión. Según dijo, todos los cubanos a los que el régimen impide desarrollarse libremente en su profesión o mediante sus talentos, se ven imposibilitados de producir y crear riqueza, y terminan recurriendo a fórmulas de subsistencia que menoscaban su dignidad; terminan “jineteando” de una u otra manera.

“Que se case Mariela Castro con un extranjero es normal. Pero no Yotuel. Él es un jinetero. Yo soy un delincuente. Los otros son gentuza [en relación a Gente de Zona]… Ustedes lo que son unos perros asesinos”, explotó el rapero.

Por último, Osorbo se dirigió a todos aquellos que han criticado el tema y las ideas que refleja sobre la realidad cubana. En su opinión, en vez de criticar el trabajo y el compromiso de Yotuel, Gente de Zona, Descemer, El Funky y él mismo, esas personas deberían ver qué pueden hacer para mejorar la vida de los cubanos.

En ese sentido, celebró y divulgó la labor humanitaria que realiza el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba, donde atiende a grupos de población vulnerables a los que les facilita medicamentos y comidas a pesar del hostigamiento y la violencia desatada contra él y su familia por parte de la policía política.

“¿Cómo algunos se ponen a criticar Patria Y Vida mientras se callan que echen ácido en las casas? ¿Por qué no van a Santiago a ayudar a Ferrer en su labor humanitaria? Que yo sepa, es el único político que le da comida a la gente, a pesar de que le caen a golpes a él y a su hijo”

“Aquí ya no queda ni rastro de comunismo. Lo que queda vivo es el negocio y lo llevan unos delincuentes. No me hablen de Patria. La bandera, el escudo, eso no es patria, son símbolos patrios. Patria es el suelo, la gente, las ciudades que se están derrumbando”, concluyó Osorbo.