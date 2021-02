Díaz-Canel critica a los cubanos que “reniegan” de Patria o Muerte

El gobernante Miguel Díaz-Canel descalificó a los cubanos que, tras el éxito de la canción Patria y Vida, critican la consigna de Patria o Muerte. "Sólo quienes pueden prescindir de tu luz y tus esencias, reniegan del honroso sacrificio que supone consagrarte la vida", dijo.

El post del mandatario es una de las tantas respuestas que ha dado el oficialismo a la canción Patria y Vida, recientemente estrenada por los artistas Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Osorbo y El Funky.

El mensaje está acompañado del hashtag “#PatriaOMuerte. "¡Qué honor servirte en horas difíciles! #CubaViva #SomosCuba”, concluye.

Lejos de conseguir sus objetivos, la campaña de difamación y odio que ha desatado el oficialismo contra los intérpretes del tema está avivando la polémica y contribuyendo a un diálogo entre los cubanos.

La polémica en redes sociales ha alcanzado unos niveles inéditos, síntoma del empoderamiento de una sociedad civil que empieza a manifestar sus preocupaciones y expectativas de futuro sin el miedo que siempre ha marcado a los ciudadanos a la hora de expresar sus opiniones políticas o de participar en el debate público.

“Ya se acabó” dice el estribillo de Patria y Vida, y esa sencilla frase ha impactado en los sentimientos y la conciencia de muchos cubanos. “Ya no gritemos más Patria o Muerte, sino Patria y Vida” pide una canción que llama a construir un futuro sin adoctrinamiento, abierto, plural e inclusivo. Un futuro democrático.

Sin embargo, mientras más crece el número de cubanos que demandan un cambio y una actitud receptiva por parte de las autoridades cubanas, más se enrocan estas en sus posiciones. Haciendo gala de su argumentario, el régimen cubano no encuentra la forma de decodificar la realidad cubana actual, si no es a través del automatismo de gritar más alto las consignas y mostrarse más belicosos que nunca.

En momentos de crisis como esta, la cúpula gobernante en Cuba se apropia de la voz de todos los cubanos y proyecta como “unidad del pueblo” una retahíla de consignas y pensamientos de trinchera que no hacen sino exacerbar las bajas pasiones de unos ciudadanos que estarían en mejores condiciones de procurar el bien común mediante el diálogo y la negociación, y no mediante el enfrentamiento y el agitprop de una épica acartonada.

Ni Díaz-Canel y el régimen que representa están dispuestos al “honroso sacrificio que supone consagrar la vida” por la patria, sino a defender hasta sus últimas cartas los privilegios que obtienen del actual orden de cosas. Ni los cubanos que reclaman un cambio están prescindiendo de “la luz y las esencias” de la patria, sino al contrario, están en busca de reconectar con unos valores y una historia que ha sido “mal contada”, como dice el himno Patria y Vida.

“Así se canta a la patria”, escribió el pasado jueves el gobernante Díaz-Canel en Twitter, para a continuación reproducir los versos más célebres de la canción Pequeña serenata diurna, de Silvio Rodríguez. La embestida oficialista no hacía más que comenzar pero, por mucho que haya crecido el ruido y la furia de sus mensajes, dejan la sensación de un régimen que empieza a perder el control de la realidad y del discurso.

“Pero bueno, ¡la consigna en todos lados! ¿Qué locura es esta? Antes de la canción apenas se decía. Ahora está en todas partes. Por favor, no desprestigie la frase usándola en cualquier contexto. Respétela”, le contestó un usuario en tono de choteo al último tuit del mandatario cubano sobre Patria y Vida.

“Felicidades a las Ciberclarias que manejan está cuenta. Hoy con este tweet se han esmerado en hacer lucir a su chabacano presidente como alguien con sensibilidad y aptitudes hasta para la poesía”, comentó otro usuario, mientras otro le recordó al mandatario que “Martí nunca habló de patria o muerte. Martí quería Libertad y Vida”.

Tal y como reconoció el propio Díaz-Canel en su tuit de este miércoles: están pasando por horas difíciles. Pero el honor de servir a la patria que declaman, no se acerca ni de lejos al espíritu del verso latino Dulce et decorum est pro patria mori. Dulce y honorable es morir por la patria cuando se trata de librarla de la tiranía, no de oprimir aún más a sus hijos.