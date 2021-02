Chocolate MC explota contra quienes le acusan de haber inventado su accidente: "Estamos haciendo el ridículo en Estados Unidos"

El reguetonero cubano Chocolate MC ha compartido en su muro de Instagram un escrito en el que lanza un contundente mensaje a todas aquellas personas que han estado dudado de la veracidad del accidente de tráfico que sufrió recientemente en la ciudad de Tampa (Florida) y le han acusado de habérselo inventado para así llamar la atención y darle promoción a su nuevo álbum de estudio La República Repartera.

"Estos locos no dejan a uno recuperarse en paz ¿Cómo puede haber tanta gente mala Dios mío? ¿No se dan cuenta de que hoy podría estar muerto? Me fracturé la cervical y me di un golpe fuertísimo en el sentido. Estoy bien delicado", comenzó El Rey del Reparto su publicación.

"Con tal de crear polémica con mi situación se han atrevido a decir hasta que todo esto es un montaje y que lo hice para llamar la atención y darle publicidad a mi disco. Pero si me hubiese muerto, ahí sí están como los primeros con la hipocresía deseándome que descanse en paz", añadió.

Seguidamente, Chocolate MC hizo referencia a las discrepancias entre coterráneos, un problema que él mismo confesó que se encontraba incluido, estaban llegando muy lejos por lo que había que ponerle fin. Incluso, alegó que con tantas diferencias los cubanos estaban quedando en "ridículo en Estados Unidos" y otros países.

"¿Hasta dónde vamos a llegar cubano? Estamos destruyéndonos entre sí y me incluyo. Estamos haciendo que los hermanos de otros países vean que somos unos mierdas. Estamos haciendo el ridículo en Estados Unidos. Esto tiene que acabar y es ya", comentó.

Sobre su estado de salud y el merecido que se llevarán todos aquellos que han dicho que su accidente ha sido un montaje, dijo: "Yo estoy recuperándome, con el favor de Dios y de todos los santos, para así volver a mi trabajo y seguir dándole mi música a todo aquel que la desea. Gracias una vez más a los que se preocuparon y a los que se están burlando y diciendo que todo es una mentira, suerte. La van a necesitar, pues el karma anda al acecho".

"Hasta fotos falsas del choque del carro buscaron, con tal de hacer daño hacen lo que sea. No les importa el dolor de mi familia, ni de mis fanáticos. Con tan de hacerme ver mal inventan lo que sea", concluyó.

Instagram / Chocolate MC

El domingo 21 de febrero Yosvanis Arismín Sierra Hernández, nombre real del cantante de música urbana, sufrió un choque con su automóvil cuando se dirigía al hotel en el que se estaba hospedando durante su estancia en la ciudad de Tampa.

Producto del impacto el reguetonero tuvo fracturas múltiples, así como una lesión cervical delicada y una hemorragia en la columna.

Después de varios días hospitalizado, el pasado martes Chocolate MC fue enviado a casa a continuar con su recuperación.

No obstante, su vuelta a la normalidad será un proceso largo, pues actualmente se encuentra en sillas de ruedas y con el cuello inmovilizado con una minerva a causa de las lesiones que le ocasionó el accidente.

