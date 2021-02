Familiares de canadiense asesinado en Cuba hace dos meses exigen respuestas

La familia del canadiense John Panos, un turista que murió en Cuba en diciembre último, exigen respuestas claras por parte de las autoridades de la isla para conocer en qué circunstancias reales ocurrió el incidente, según relató en su portal web CTV News London.

“Todo lo que sabemos en este momento es que sufrió una muerte violenta y que la causa de la muerte fue la asfixia”, dijo su hija, Demi Panos.

La joven de 30 años aseguró a la cadena de noticias que el resto de la familia está frustrada al intentar obtener respuestas en la oficina de Asuntos Globales de Canadá, donde solo les han dicho que cuatro cubanos han sido detenidos y que presuntamente habían confesado el crimen.

"¿Quiénes eran las personas que hicieron esto? ¿Cuál era su relación con mi padre? Y, en última instancia, ¿Cuál fue su motivo? Solo queremos algunas respuestas, queremos un cierre, y no lo estamos obteniendo en este momento ", agregó.

El criminólogo Mike Arntfield, por su parte, comentó que entre los visitantes extranjeros que van a Cuba existe una expectativa equivocada sobre la seguridad que pudiera garantizar la policía.

“Si se mira a Cuba en particular, esto no es una democracia. Es esencialmente un estado policial. Policías que no siguen los estándares modernos de adecuación y en muchos casos no se puede confiar en ellos", dijo Arntfield, quién también es profesor de Western University.

La oficina de Asuntos Globales de Canadá dijo a través de un comunicado que a la familia de Panos se le brinda servicios consulares y que están en contacto con las autoridades cubanas para recabar más información, pero que la Ley de Privacidad impide divulgar cualquier información sobre la situación.

John Panos, de 70 años, era el dueño del famoso restaurante Seven Dwarf, en Londres, y del Wharncliffe Road, en Niágara. En diciembre fue encontrado su cuerpo en un apartamento a dos horas de La Habana.

"Estamos muy confundidos. En este punto, creemos que nunca sabremos realmente qué sucedió", dijo su hija a la prensa.

Este sería el segundo turista canadiense que murió en Cuba en 2020. El otro caso se corresponde con Antoinette Traboulsi, quien fue hallada muerta en una playa de Varadero y con síntomas de violencia. En ese caso, el menos un sospechoso fue detenido por las autoridades locales, según declaró a través de las redes sociales su primo Sami Soussa.