Locutor Yunior Morales: El pueblo cubano merece vivir con libertad

El locutor cubano Yunior Morales expresó que el pueblo de Cuba merece vivir con libertad y construir su futuro sobre la base de respeto a los derechos humanos.

El mensaje fue compartido en el perfil de Facebook del locutor, acompañando el vídeo del tema musical Patria y Vida, que se ha convertido en un himno de lucha por los derechos de los cubanos en la isla.

"El pueblo cubano merece vivir con libertad para crear, producir, prosperar, construir un futuro que pase de lo incierto al bienestar, sobre la base del respeto, protección a sus derechos y dignidad. Vida para la Patria", expresó Yunior Morales.

A inicios de febrero Morales denunció que en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) le han prohibido participar en programas políticos por su postura crítica ante la gestión del gobierno.

Ese mismo mes se pronunció contra el violento acto de repudio organizado frente a la casa de la activista cubana Anyell Valdés, una de las personas acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro.

"¡Estamos muy mal! ¿Pensarán que con represión y vandalismo dan un buen ejemplo? Estamos viviendo una pesadilla. Se desmoralizan más. ¿Creen que vale la pena morir por defender violencia y maldad?, comentó Morales en Facebook ante el acto de repudio.

La postura crítica de Morales recibe represalias por parte del Estado. En noviembre de 2020 el locutor denunció una reducción de sus contratos profesionales. En aquella ocasión expresó a los directivos del ICRT: "Quítenmelo todo. Si esa es la represalia, no soy el primero".

Yunior ha sido crítico en varias ocasiones con el Estado cubano. En enero dijo a sus seguidores en Facebook que no basta con quejarse en redes sociales, ante las nuevas políticas económicas de la Tarea ordenamiento.

"Me prometí aguantar ante atropellos e injusticias. Controlo impulsos lógicos por mi Madre, para que no sufra más allá de sus enfermedades, pero estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Pueblo mío: pienso que no basta con quejarse en redes sociales. ¡Basta ya!", afirmó Morales.

El locutor es un rostro muy conocido en la televisión cubana y tiene cientos de seguidores en las redes sociales. Uno de sus mensajes más duros dirigidos al gobierno fue: "¡No funcionan! ¡No los necesitamos!", en reacción ante la mala gestión política que hunde al país en la miseria.