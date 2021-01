Locutor Yunior Morales a los cubanos: "No basta con quejarse en las redes sociales"

El presentador cubano de televisión Yunior Morales, quien ha sufrido represalias por sus críticas al Gobierno, envió un fuerte mensaje a los residentes de la isla que padecen las nuevas políticas económicas de la llamada "tarea ordenamiento": "Pueblo mío, pienso que no basta con quejarse en redes sociales".

"Me prometí aguantar ante atropellos e injusticias. Controlo impulsos lógicos por mi Madre, para que no sufra más allá de sus enfermedades, pero estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Pueblo mío: pienso que NO basta con quejarse en redes sociales. ¡Basta ya!", afirmó Morales en su perfil de Facebook.

En otro post el pasado 4 de enero, también dijo que "Cuba es una Madre maltratada. Soy otro hijo para amarla y defenderla, pero tengo hermanos que se conforman con aceptar su descontento".

Su publicación ha generado decenas de reacciones de cubanos que se encuentran asfixiados con la situación económica que atraviesan en el país, la cual se ha agravado con la llamada "tarea ordenamiento" que de golpe encareció todos los servicios en la isla.

"Mi madre al principio tenía miedo y yo siempre le decía que si ella tenía miedo era porque algo anda mal y había que cambiarlo, cuando temes a los que supuestamente te tienen que proteger no tienes un gobierno que te represente, tienes una mafia del crimen organizado que hay que sacarla para que el país funcione", expresó una internauta.

Otra forera argumentó: "Eso pasa cuando se premia la obediencia y no el talento y la capacidad, eso ha generado que el recurso humano capacitado intelectual y moralmente no esté liderando procesos y en su lugar exista una horda de acéfalos mueleros, que ahora que les toca tomar decisiones no sepan qué hacer... mientras el agua va y viene, viven a toda leche como desde hace mucho alejados de las necesidades del pueblo, desconociéndolo, y pues... nada solo están visibilizando y sin quererlo la acumulación de errores que no saben como manejar, Dios guarde mi gente...a ese pueblo lindo que no merece nada de lo que está pasando".

"Amigo no sé donde vamos a buscar paciencia para poder aguantar tanta falta de respeto y desfachatez con lo que te toca por el trabajo que realizamos. Sin contar que ya nuestro bello pueblo no es analfabeto como parece nos quieren ver", dijo otro usuario de la red social.

El presentador cubano ha denunciado anteriormente las represalias que sufre por expresar su preocupación por la realidad del país y la gestión política en la isla.

"Quítenmelo todo. Si esa es la represalia, no soy el primero", expresó Morales en un vídeo en directo hecho por la red social Facebook hace algunas semanas.

Dijo que los directivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) han comenzado a quitarle sutilmente varios contratos de trabajo, entre ellos promociones que realizaba, como represalia por posicionarse críticamente ante decisiones del gobierno.

Estas críticas han resurgido en los últimos días luego de que decenas de personas se vieran desamparadas por los precios que ha impuesto el gobierno a los productos y servicios.

El pasado miércoles un anciano desesperado comenzó a gritar que en Cuba "hay hambre y miseria", y al menos 77 000 jubilados y personas con discapacidad se han quejado por el aumento de $1 a 13 pesos cubanos del costo de los alimentos que obtenían a través de los comedores comunitarios SAF.

Varias madres en la isla también han denunciado que sus hijos deben dejar de ir a las escuelas porque el dinero no les alcanza para comprar la merienda y pagar el transporte.