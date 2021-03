Trovador Ray Fernández: Si mala está "Patria y Vida", la respuesta fue peor

El cantautor cubano Ray Fernández, uno de los que manifestó públicamente su aversión al tema de “Patria y Vida”, reconoció este martes que la respuesta oficialista, a cargo del trovador Raúl Torres, no iba a levantar pasión alguna.

En versos, Fernández se muestra crítico, a la postre, ante las dos canciones, pero resaltando la mala calidad de la contesta institucional: “Este juego de longana / Da mal olor al Tatami / Lo trancan desde Miami / Y meten forro en la Habana / Juega Juana con su hermana / Vs "Candil y Candor" / Te lo dice un trovador / Que es una bala perdida / Si mala está "Patria y Vida" / La respuesta fue peor”.

Eso plasmó el cantautor en Facebook, titulando su escrito como “Cero a cero”. “Oye, verdad que Raulito está encendido. Eso no rima, la letra es un sinsentido y es imposible tararearla. Resumiendo: prefiero reguetón”, comenta un usuario.

Cada hora que pasa es más notable el fracaso del tema de Torres, aunque, debido al contexto en que salió a la luz, ya superó las 160 mil visualizaciones en Youtube a menos de 24 horas de su estreno, lo que es todo un récord para la carrera oficialista del trovador en canciones de este corte.

Su tributo necrológico al dictador Fidel Castro, acumula más de 80 mil reproducciones por el canal de Cubadebate, pero en 4 años, mientras que “Patria y Vida” en poco más de una semana alcanzó más de 2.6 millones de veces vista.

Otro dato revelador sobre la “trascendencia” del tema “Patria o Muerte por la Vida” es que suma, desde su estreno en la tarde del lunes, más de 22 000 dislikes (No Me Gusta), una cifra astronómica frente a los 88 de la canción a Castro. Una cifra menos halagüeña si se tiene en cuenta el despliegue de ciberclarias (Trolls defensores del gobierno) que suele hacer el totalitarismo cubano en situaciones semejantes.

Por su lado, el videoclip de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky cuenta más de 147 000 Me Gusta frente a 5 300 No Me Gusta.

“Pobres muchachitas esas, que las hayan hecho cantar eso”, dijo el cantautor Descemer Bueno refiriéndose a Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier, y Yisi Calibre, que acompañaron a Raúl Torres en el tema. “¡Qué cosa más chea!”, expresó Bueno.

Desde el oficialismo, las arremetidas han sido constantes contra “Patria y Vida”, convertida en una frase desacralizadora de la consigna “Patria o Muerte”, lanzada por Fidel Castro. Sin embargo, su popularidad ha sido innegable, todo lo contrario del número de Raúl Torres que ha provocado una ola de memes y burlas en redes sociales.

No obstante, lejos de procesar su estrepitoso fracaso en silencio, Torres ha contestado con ruido y furia, insistiendo en el tono vulgar de sus publicaciones, que ya se ha atestiguado antes, incluso tras haber sido elegido como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“Que querían abdominales ? Los tengo en los ....s!!!”, espetó el cantautor este martes, aparentemente fuera de sí, entre faltas ortográficas y gramaticales, mientras el contador de “dislikes” para su más fresca producción sigue aumentando los números en Youtube.