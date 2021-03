Cubano exhibe en las calles de Barcelona la frase Patria y Vida sobre su cuerpo

El joven cubano Claudio Gaitan Garmendia escribió en su cuerpo la frase "Patria y Vida", acompañada del dibujo de la bandera cubana, y se plantó en un acceso público de Barcelona este martes.

El joven habanero ha mantenido un activismo político muy fuerte desde los sucesos de San Isidro, el pasado noviembre de 2020. Dentro de sus reclamos puede leerse, en uno de sus carteles, la necesidad de una Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba; que no se condene el derecho a asociación, organización o manifestación, actividades aunque contempladas nominalmente en la última Constitución, han sido históricamente penalizadas por las autoridades en la isla.

Además, Gaitán Garmendia exige el cese de la represión, el reconocimiento del disenso, el respeto a los derechos humanos y a la libre expresión, el cese de la difamación institucional contra opositores y el derecho al libre movimiento.

Durante el desalojo de los huelguistas, en Damas 955, el joven ex estudiante de la CUJAE manifestó en Facebook las diferencias entre un espacio democrático, donde reside actualmente, y un estado militarizado, totalitario, como lo es Cuba:

“En Barcelona para hacer una manifestación pacífica se necesita un permiso emitido por el Departamento del Interior de la Generalitat. Con ese permiso no solo estás legalmente habilitado, también te asignan una unidad (un carro con dos policías) para cuidar a los manifestantes y velar por la seguridad. No hubo cerco policial, apagón, corte de internet y sí, leyeron bien, la policía estaba para cuidar los intereses de los ciudadanos, no del gobierno”, refirió sobre su experiencia dentro de una manifestación pacífica en solidaridad con el Movimiento San Isidro.

La frase Patria y Vida, extraída del éxito musical que lanzara un grupo de artistas cubanos recientemente, ha suscitado una escalada represiva por parte de las autoridades cubanas, pero también una profunda conmoción internacional a favor de las libertades civiles en la isla.

Desde actos de repudio, violencia física y de género, acoso policial, asesinatos de reputación contra opositores en medios nacionales, hasta actos vandálicos y allanamientos, el aparato represivo del régimen ha desplegado su arsenal del terror para aplacar el descontento popular y el florecimiento de la acción civil.

No obstante, son muchos los cubanos que se han solidarizado con la causa que se libra dentro de la isla. No solo los nacionales dispersos por el mundo han alzado su voz, muchos cubanos radicados dentro del país han vencido su miedo a participar del debate político nacional y a transformar su realidad social de ser preciso. Para ello han rotulado la frase sobre sus fachadas, la han tatuado en sus cuerpos y la han vociferado a toda voz en espacios públicos más allá del temor a la represalia que siempre entrañan estos actos.