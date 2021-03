Mónica Baró a Israel Rojas tras su defensa de los Castro: Sandro disfruta de lujos inaccesibles para la mayoría del pueblo cubano

La periodista cubana Mónica Baró dirigió este miércoles unas palabras a quienes defienden a Fidel y Raúl Castro luego de salir a la luz un video donde Sandro Castro, nieto del fallecido dictador, hace alarde de su Mercedes Benz al que llama “juguetico”.

En una publicación de Facebook, Baró se refiere particularmente a los comentarios de Israel Rojas, integrante del dúo Buena Fe, quien intenta restarle importancia a la actitud de Sandro Castro desmarcándola de la supuesta entereza del llamado “líder histórico” de la revolución y su hermano.

Rojas califica el comportamiento del joven como “la estupidez de un inmaduro de las muchas que pululan en redes sociales”, pero luego dice cosas como que la “grandeza no es hereditaria” y lo compara con Francisco José Martí y Zayas Bazán, hijo de José Martí, que participó en la matanza de los Independientes de Color en 1914.

“Usar las faltas de José Francisco Martí para explicar las faltas de Sandro Castro y, de paso, eximir de responsabilidad a Fidel Castro por los privilegios con que ha vivido siempre su familia es ser muy poco martiano. José Martí nunca estuvo al mando de Cuba, aunque le llamaran Presidente en sus últimos momentos de vida, aunque liderara el Partido Revolucionario Cubano. José Martí nunca accedió a privilegios por organizar una revolución independentista”, señala Baró.

Por el contrario, según la periodista, “Sandro Castro disfruta de lujos inaccesibles para la mayoría del pueblo cubano, que son lujos inaccesibles precisamente por las políticas de su abuelo y su tío abuelo, y los gobiernos de su abuelo y tío abuelo. A pesar de que Fidel falleció en 2016 y dejó la presidencia a su hermano años antes, la estructura de poder que estableció permanece intacta”.

Baró califica el alarde de Sandro como una falta de respeto tremenda para el pueblo cubano. “Sandro no es un chiquillo igual que otro cualquiera, Sandro es nieto de la persona que durante décadas impuso privaciones al pueblo cubano y promovió el sacrificio, el desinterés, los trabajos voluntarios, la entrega absoluta a un proyecto político, incluso a costa de los sueños individuales y nuestros afectos”, dijo.

“Ciertamente genera muchas preguntas: cómo un muchacho de su edad dispone de un vehículo como ese, que en Cuba podría costar más de 40 mil dólares? Y si es suyo, lo compró con sus ingresos y el fruto de su trabajo? Si fue gracias a que posee un negocio privado, con qué capital emprendió ese negocio?”, inquiere.

“En los años sesenta Fidel eliminó el envío de paquetes desde Estados Unidos para supuestamente evitar la desigualdad y evitar que las personas que los recibieran provocaran celos a las personas que no recibían nada. En Cuba crecimos machacados con el discurso de la igualdad a niveles extremos. Hubo momentos en que a las escuelas primarias no podía llevarse ni refresco de lata en lata, había que echarlo en un pomo, para no incentivar la desigualdad entre los niños y niñas. La desigualdad social siempre fue uno de los principales argumentos del poder para implementar prohibiciones”, recordó.

De igual forma, otro periodista cubano, José Raúl Gallego, señaló que desde el gobierno parecía haber una orden de “sacrificar” a Sandro Castro por su video, en un intento por desviar la atención de los verdaderos problemas que revelan la aparente “inmadurez” del nieto del “líder histórico”.

“Curiosamente han salido al unísono Israel Rojas, Alma Mater replicando a Rojas y hasta el tío Alex Castro, miembro de la familia real. En Cuba, donde el apellido Castro es sagrado (y eso no ha cambiado), esto no es casualidad”, aseguró Gallego en Facebook.

“En todos los casos la línea de argumentación es señalar a Sandro como una desviación del ejemplo del abuelo y pasar a un segundo plano las preguntas sobre la procedencia del Mercedes, sus bares, sus privilegios y su modo de vida por encima de la media de los cubanos”, expuso.

“Resulta que Sandro es tan austero como su abuelo, que gustaba de regalar Rolex a sus amigos, que tenía yates, montones de casas, que era fanático a la langosta y las carnes exóticas, que le compraban en Argentina los vinos que tomaba, que en pleno período especial mandaba un avión a México a comprar trufas para cocinarle un platillo a García Márquez y todas las demás excentricidades, con nuestro dinero, que hoy sabemos gracias a los testimonios de escoltas y personas cercanas a la familia. Solo que Fidel no tenía Instagram y trató de evitar lo más posible que existiera en Cuba un acceso generalizado y libre a internet”, sostuvo.