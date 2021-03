Muere a los 39 años el cantante español Álex Casademunt, exconcursante de Operación Triunfo

El cantante español Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, falleció este martes 2 de marzo en Mataró (Barcelona, España) en un accidente de tránsito.

Según indican medios españoles, el auto que conducía el cantante y actor de 39 años chocó con un autobús que no llevaba pasajeros. De momento, las causas del accidente están siendo investigadas.

La noticia del fallecimiento del también presentador español la confirmó su agencia de representación a través de Twitter, donde compartieron la madrugada de este miércoles el siguiente mensaje: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Àlex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".

Las reacciones a la triste noticia no se han hecho esperar y además de miles de seguidores del programa, sus compañeros acudieron a sus respectivos perfiles en redes sociales para despedirse de él.

La cantante Chenoa escribió en su Instagram junto a una foto del fallecido cantante: "Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre... Mi cariño y fuerza a familia, amigos y compañeros".

David Bisbal se acordó de Bruna, la hija de tres años de Álex Casademunt, en el mensaje que le dedicó en redes. "Alex de mi corazón! he abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, En Bruna. Sé que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero amigo mío", expresó.

David Bustamante no podía creer la noticia de la muerte de su amigo y manifestó su incredulidad por la tragedia en su mensaje de despedida: "No es Justo! No puedo... ¿Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano...".

Con este último cantó hace casi dos décadas uno de los temas más icónicos que surgieron del programa en el que se dio a conocer. Se trata de la canción Dos hombres y un destino, con la que su voz traspasó fronteras y se dio a conocer en otros países del mundo más allá de España, como es el caso de Cuba.

