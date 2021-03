Más cubanos en Got Talent España: Acróbatas se arriesgan con un número de suspensión cervical

El concurso televisivo Got Talent España sigue siendo testigo del talento cubano. Esta semana pasaron por su cotizado e internacionalmente famosos escenario acróbatas cubanos Isumy y Dayron, que presentaron un arriesgado número de suspensión cervical.

La pareja de artistas, que conforman el dúo Believe y comparten también la vida amorosa, se acompañó con All Of Me, del cantante estadounidense John Legend para contar una historia de amor y pasión a través de las peligrosas piruetas por las que apostaron.

Después de incontables vueltas en el aire, agarrados solo por las piernas él y por la cervical de ella, la pareja finalizó el número con una caída igual de arriesgada y que aceleró el corazón de los espectadores.

Los jóvenes de 21 y 25 años demostraron no solo su talento, sino su sincronía, su trabajo duro y la gran confianza que existe entre ambos, para realizar un número minado de riesgos.

"Nosotros hacemos suspensión cervical, y se nos puede ir la vida por delante en cuestiones de segundos", dijo Dayron; mientras que Isumy resaltó que "tenemos que confiar mucho el uno en el otro, más yo en él, mi vida depende de él".

Los acróbatas cubanos recibieron una avalancha de aplausos del público e incluso consiguieron un cumplido de Risto Mejide, el juez más complicado, crítico y difícil de impresionar del concurso.

"Cuando algo es bello hay que reconocerlo, y el espectáculo ha sido muy bello", dijo Risto, que hizo llorar de la emoción a Isumy porque no se esperaba sus palabras.

Sin embargo, la pareja no logró convencer a la veterana del show, la cantante Edurne, que sintió que las transiciones entre las piruetas no fueron "limpias" y que, a pesar del sobrado talento, hay varias cosas que pueden mejorar en el número.

No obstante, obtuvieron el 'sí' de los otros dos miembros del jurado, lo que les permite pasar a la siguiente fase del concurso.

Esta edición de Got Talent España ha estado particularmente marcada por la participación de talentosos acróbatas cubanos. Las primeras en presentarse fueron las cubanas residentes en Tenerife, Anicel y Rosmery, que sorprendieron haciendo acrobacias sujetadas del pelo.

El grupo de siete jóvenes cubanos conocido como Advand encendieron el escenario con un riesgoso juego de cuerda al ritmo de La mujer del pelotero, y la pareja de bailarines cubanos Ebenezer deleitó con un elegante número de acrobacia y la delicadeza del ballet.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.