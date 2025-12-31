Talentos cubanos participarán en showcase ante organizaciones de MLB

Vídeos relacionados:

Varios peloteros cubanos participarán en un showcase internacional que se celebrará el jueves 22 de enero a las 9:30 a.m., en el terreno de la academia del exjugador de Grandes Ligas Alex Sánchez en República Dominicana, donde serán evaluados por scouts de organizaciones de MLB.

Según informó el periodista Francys Romero en Facebook, entre los talentos cubanos confirmados para el evento se encuentran: José Muñiz (C), José Miguel Estrada (OF), Leskiam Acosta (RHP) y Luis Fiallo (RHP).

El showcase reunirá además a jugadores de alto nivel de la República Dominicana y Venezuela, con la participación de cuatro de las mejores academias dominicanas, lo que garantiza un escenario competitivo y de alta visibilidad para los prospectos.

Este tipo de eventos resulta clave para los peloteros cubanos que buscan firmar con organizaciones de MLB, al ofrecerles la oportunidad de mostrar sus herramientas frente a cazatalentos internacionales en un entorno profesional.

La presencia de múltiples scouts y academias consolidadas convierte el showcase en una importante vitrina para estos jóvenes talentos, en un camino cada vez más competitivo hacia el béisbol profesional.