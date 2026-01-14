Talento cubano rumbo a MLB: dos jóvenes firmarán en el período internacional 2025-2026

Vídeos relacionados:
El béisbol cubano volverá a estar representado en el mercado internacional de Grandes Ligas con la firma de Karel Naranjo y Rothelmnay Marquetti, dos jóvenes talentos que concretarán acuerdos con organizaciones de MLB a partir del 15 de enero, fecha de inicio del nuevo período internacional.
De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el campocorto Karel Naranjo, natural de Granma, es considerado uno de los prospectos más prometedores de su generación.
El bateador zurdo firmará con los Cleveland Guardians por un bono estimado en 650,000 dólares. Destaca por su explosividad ofensiva, poder natural y versatilidad defensiva, con capacidad para jugar en el campocorto y en varias posiciones del infield, atributos que lo convierten en un proyecto de alto interés para la organización.
Por su parte, agregó el comunicador, el jardinero Rothelmnay Marquetti firmará con los Pittsburgh Pirates cuando quede oficialmente abierto el período internacional.
Marquetti salió de Cuba en 2021 rumbo a la República Dominicana, luego de iniciar su desarrollo en las categorías inferiores del béisbol habanero. Su perfil se apoya en el contacto, la velocidad y la defensa, cualidades que encajan en el enfoque de formación de los Pirates.
Ambas firmas confirman la presencia constante del talento cubano en el sistema de MLB, a pesar de las dificultades que enfrentan muchos peloteros para abrirse camino fuera de la isla.
