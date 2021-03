Cubano arrestado por protestar frente a unidad policial en Guantánamo por ser multado injustamente

Un ciudadano cubano se plantó a protestar frente a una unidad de policía en Guantánamo, tras ser multado injustamente por el alto precio de 2000 pesos en moneda nacional.

Según reportó CubaNet, Bárbaro Moso Palomo se situó frente a la estación de policía del municipio Caimanera, donde reside, con un cartel que rezaba: "Aabajo la injusticia".

“No estoy de acuerdo con la multa que me impusieron y voy a reclamar mi derecho”, había dicho el cubano al citado medio antes de ir a manifestarse.

Luego Palomo fue detenido en plena vía por un policía y varios inspectores, quienes intentaron quitarle el cartel que sostenía.

Yeris Curbelo, reportero de Palenque Visión, fue detenido mientras filmaba la manifestación pacífica de Palomo.

De acuerdo con sus declaraciones, un mayor de la Seguridad del Estado “me vio filmando y le dijo al funcionario de la PNR ‘vayan a aquel y quítenle el teléfono que está filmando’”.

También aseguró que, durante el arresto, fue agredido físicamente por la policía, y que tiene marcas que aún son visibles en su piel

Curbelo, además, fue acusado del supuesto delito de “resistencia”, además de ser amenazado con multarlo con el Decreto-Ley 370 si publicaba el video de la detención.

"Además, me dijeron que me dejaban ir a mi casa con la condición de que en lo que se averigua el caso no puedo salir de mi vivienda, o sea una prisión domiciliaria”, contó.

Recientemente tuvo lugar en la Isla la historia de un cubano que también fue multado por 2000 pesos en Caibarién por vender dulces, lo que provocó que una multitud de personas del pueblo saliera en su defensa.

En medio de esta situación al que no están acostumbrados los policñais cubanos, un agente se apareció y amenazó al pueblo con traer tropas antimotines, pedir carnet y comenzar a repartir multas de 2000 pesos utilizando el Covid-19 como pretexto.

No obstante, aunque el hombre multado fue conducido en una patrulla hasta la sede del Gobierno del pueblo, la masa de pueblo lo acompañó y nunca lo dejó solo, apoyándolo a través de exclamaciones.