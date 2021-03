¡Ardiente y sensual! Dayamí La Musa seduce a sus fans posando con una blusa transparente

A la cantante cubana de música urbana Dayamí "La Musa" Cordero no solo le gusta deleitar a sus seguidores de las redes sociales con sus nuevos estrenos musicales, sino que también lo hace con frecuencia sacando a relucir su faceta de mujer sexy y seductora.

No se puede negar que cada vez que lo hace, la reguetonera triunfa y arranca suspiros entre su legión de fanáticos, quienes siempre están pendiente de los últimos pasos de la artista por el entorno virtual.

Basta con mirar las últimas fotografías que subió a su cuenta de Instagram para darse cuenta de la cantidad de admiradores que posee la joven, así como de los cientos de piropos que ha logrado recolectar en apenas una hora de publicado su post.

En las imágenes, una a color y otra en blanco y negro, podemos ver a Dayamí La Musa con rostro de "Femme Fatale" mientras luce de lo más sensual una blusa larga transparente que dejaba entrever su ropa interior de encaje de color negro.

Además de los miles de 'me gustas' que ha logrado acumular hasta el momento, los mensajes cargados de halagos y piropos no le han faltado a Dayamí La Musa en el post.

"Te pasas de bella", "Divina como siempre", "Toda una diosa", "Escultural", "Me vuelves loco", "Demasiado hermosa para ser real", "Ufff me tienes enamorado", "Mi modelo preferida", "Me encantas Dayami, eres espectacular", "Qué belleza de mujer", "Lo más lindo que tiene Cuba" o "Espero algún día poder conocerte en persona", son algunos de los piropos que le han dejado a la cantante urbana en su publicación.

Hace dos días, la intérprete de Te hago traaa también subió la temperatura de sus fans con otra sesión de fotos. Esta vez, la reguetonera protagonizó una escena con toques góticos, pero no por eso menos atractiva y sensual que otras.

En estas fotos, Dayamí La Musa apareció en su perfil de Instagram luciendo un vestido negro con aberturas y escote que encajaba a la perfección en su silueta.

