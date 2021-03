Médico cubano a Luis Silva: Les has dado en el pecho a los que viven del cuento y no son actores

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre dirigió un mensaje al actor Luis Silva, creador del personaje humorístico Pánfilo, en que lo celebra por increpar al ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, sobre los problemas de bloqueo interno en Cuba.

"Lo que acaba de hacer vale más que todos los programas de Vivir del Cuento. Les ha dado en el pecho a todos eses que en realidad sí viven del cuento y no son actores", dijo el médico.

En su mensaje Alexander Jesús se refiere a una respuesta que dio Silva a un post de Facebook del sitio oficialista CubaDebate. En dicha publicación Malmierca asegura que el embargo es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. El humorista conocido por su personaje Pánfilo, sin embargo, pidió al ministro que aclarara "el bloqueo interno, que jode como loco".

Captura en Facebook CubaDebate

"Yo, que he viajado a Estados Unidos les informo al que no lo sabe, que usted puede traer lo que le dé la gana desde allí. Puedo mandar, si quisiera, un contenedor de paquetes de café, o de pomitos con especias, de latas de pintura, etc. Ni Biden, ni Donald Trump, ni el Pentágono, ni el Departamento del Tesoro, se meten en eso. Lo repito para que quede claro: el ciudadano cubano puede sacar de Estados Unidos lo que le dé la gana", dijo Silva al ministro.

En su respuesta el humorista explicó además que son las regulaciones autoimpuestas por el Gobierno en Cuba en la Aduana, las que limitan el desarrollo de buena parte de la economía del país.

"¿Quién no permite que tú entres lo que te dé la gana? ¿Quién limita la cantidad de café, de comida, de piezas de autos (que no hay en ningún lado y que aquí no se fabrican), que puedes entrar? ¿Es el bloqueo? Nooooo. Es la Aduana Cubana, que responde al gobierno cubano", cuestionó Silva.

El actor aprovechó para destacar que algunos países tienen estrategias de protección de sus economías internas, pero que en el caso cubano es válido recordar que no hay tal cosa y por tanto dijo al ministro: "no puedes controlar lo que no tienes".

"Deja que el que viaje traiga 1000 paquetes de café y cóbrales un impuesto en divisas, y ya. Si lo quiere vender, que lo venda. Y habrá menos matazones para comprar café, por poner un ejemplo", puntualizó el artista.

El médico Alexander JesúsB, por su parte, ha celebrado esta publicación que tiene más de 5 mil interacciones."Si hasta ayer lo veía (a Silva) de una manera graciosa y lo admiraba como actor" dijo, hoy cree que "millones de cubanos", incluyéndose él mismo, lo idolatran.

Sobre la crisis que vive Cuba, el propio galeno declaró recientemente a CiberCuba que el sector de la salud es uno de los más afectados. Dijo que no se trata de acusar sino de denunciar lo que ocurre en los hospitales y centros de salud de la isla, marcados por una severa escasez de todo tipo de insumos, materiales y medicamentos.

"Quien tiene la culpa es el gobierno, que está diciendo que no hay esto ni lo otro por el bloqueo. Uno se da cuenta que no es el bloqueo cuando uno está en Venezuela, que por quedar bien con el mundo mandan todos los recursos que tenemos aquí. Ah, pero los mandan porque somos potencia médica. No, no somos potencia si la gente se nos está muriendo aquí a los médicos sin medicinas y sin nada", declaró el galeno.