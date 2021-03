Cubanos reaccionan indignados al desorbitado precio del Nescafé en tiendas MLC

Decenas de cubanos reaccionaron indignados al precio del Nescafé que el gobierno de la isla vende en las tiendas en Moneda Libremente Convertible, que oscila entre los 15.70 y hasta más de 20 dólares por frasco de 300 gramos.

"Esto es Centro Comercial Palco. Por favor si alguien sabe de qué está hecho este Nescafé que me diga. El precio es tan alto que tal vez tenga un componente mágico o algo y yo soy medio escéptica y por eso lo vi caro", publicó una cubana en Facebook, y adjuntó a su post varias fotos de los estantes donde se exhibe el producto.

Nescafé en tienda en MLC Hotel Palco. Facebook (Captura de pantalla)

En ellos puede verse que el Nescafé Classic —que en México oscila entre 3 y 4 dólares según la cantidad por gramos (70 y 96 pesos mexicanos); en Estados Unidos $7.72 dólares y en España se encuentra a menos de 5.98 € (euros)— cuesta en La Habana $15.70 dólares.

Por su parte, el frasco de Nescafé Gold de 300 gramos —que en España cuesta 3.85 €— tiene un precio de $20.40 dólares.

Costo del Nescafé Gold en España. CiberCuba

Varios internautas recordaron que hace unos meses el Nescafé de 200 gramos se podía adquirir por 3.75 Cuc, pero los precios en dólares ahora son demasiado elevados.

"Quieren ganar millones a costa de nosotros", expresó una usuaria de Facebook, mientras otra bromeó "Dios mío, tal vez tiene oro molido".

"No, más caro que New York, con la pobreza qué hay aquí y precios Dubai", "No tú no, está caro. Es más, creo que es mejor comprarlo en México, sale más barato incluyendo el pasaje y el hospedaje y comprando en USD 2 x1", "Y en los EE.UU. vale un dólar y pico.. que falta de respeto", son algunos de los comentarios.

"Y qué decirrr del paquete de pechugas de pollooo que suben y suben sin explicación, no sé hasta donde será esto", "El problema es que están poniendo los precios de los revendedores y en la calle los compran ellos, aprovechan, y así harán con todos los productos vivir para ver, yo no soy de opinar porque cuando algo no me conviene no lo compro o busco otras opciones", dijeron otros.

Por su parte, una internauta recomendó no comprar el producto para presionar al gobierno a bajar los precios.

"Por eso no comprarlo y lo tienen que bajar. Sueltan la papa caliente a ver cuántos le meten diente", señaló una mujer.

En medio de la escasez en Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel se ha enfrascado en la recaudación de MLC a través de tiendas exclusivas donde solo pueden comprar personas que reciben remesas o trabajan para empresas extranjeras, pues los salarios en la isla se pagan en pesos cubanos y las autoridades no venden USD en las Casas de Cambio (CADECA).

El pasado mes de enero el régimen comenzó a implementar la llamada "Tarea ordenamiento", que incluyó un aumento de salario de hasta 4.2 por ciento pero también contempló la subida de precios de todos los productos en la isla entre 5 y 13 por ciento.

Luego de esta medida los cubanos aseguran que ganan más dinero, pero son cada día más pobres, pues el salario alcanza menos.

Recientemente varias familias denunciaron que el cartón de huevos oscila en el mercado negro de la isla entre los 250 pesos hasta los 400 pesos. "La libra de leche en polvo por el estilo: 250, 300, 400 pesos. Aquí en Centro Habana la carne puerco, cuando la encuentras, está a 100 pesos la libra", dijeron.

Por su parte, la actriz Ariana Álvarez compartió su desconcierto con la elevada factura cuando pasó de pagar 4 pesos cubanos por el servicio a 100 pesos.

Una encuesta del portal oficialista Cubadebate reveló el 1 de marzo el descontento popular en Cuba con la implementación del reordenamiento económico, y que los habitantes de la isla rechazan de manera rotunda la nueva medida.

A la pregunta de si en los primeros 59 días del año pudo satisfacer sus necesidades con el nuevo salario el 66 por ciento de los participantes dijo que no han podido hacerlo.

A la segunda pregunta "¿Aprecia un incremento desmedido de los precios de los productos y servicios?", el 76 por ciento de los encuestados respondió que "Sí, en todo"; y el 91 por ciento dijo que con el incremento de los precios NO había mejorado la calidad de los productos y servicios?.

El sondeo fue eliminado del portal oficialista un día después y hasta ahora las autoridades no han dicho qué harán con el resultado, pues al parecer no pretenden dar marcha atrás a la medida.