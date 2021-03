Gobierno de Cuba abre nueva tienda MLC en La Habana

Las autoridades de La Habana inauguraron una tienda en Moneda libre Convertible (MLC) en el municipio La Lisa, en la que se ofertan productos de aseo e higiene del hogar.

Según anunció en sus redes sociales la Asamblea del Poder Popular, se trata de "un proyecto burbuja de la corporación CIMEX, que garantiza un servicio con calidad y eficiencia".

El hecho recibió críticas por parte de usuarios que critican la apertura de nuevas instalaciones de este tipo, donde solo pueden comprar las personas que reciben dólares del extranjero.

Por su parte, varios clientes señalaron la falta de productos en otras tiendas ya existentes.

"¿Dónde queda el pueblo trabajador que no cobra en MLC? Es realmente una falta de respeto a nosotros, el pueblo trabajador de a pie. Victoria sería que quitaran todas las tiendas MLC, eso sí sería una gran victoria, o lo contrario, que nos pagaran en MLC", demandó una usuaria.

"El pasado año teníamos dos monedas, el CUC y el CUP, en enero comenzó la denominada Tarea de Ordenamiento por la cual se eliminaba el CUC. Ahora en esta 'Tarea de Ord...' tenemos dos monedas: el dólar o el CUP. En Cuba, mi país, ningún cubano recibe su salario en dólares, sin embargo, tenemos que buscar los dólares para poder adquirir lo que no se entrega en la denominada canasta básica. Entonces, ¿Qué ha significado la denominada Tarea de Ordenamiento para el cubano de a pie?", cuestionó un anciano.

"El que quiera y pueda comprar en MLC ya tiene bastantes tiendas, lo que deben hacer es distribuir mejor lo poco que hay para ofertar en CUP y traerlo a La Lisa para las personas que no tienen acceso a la MLC. Yo tengo MLC, pero me parte el alma ver a las personas que no pueden comprar ahí, y mi conciencia me impide quedarme callada ante la petición de una nueva tienda MLC, sobre todo en este municipio donde la oferta de productos alimenticios y de aseo en moneda nacional es tan mala", expresó otra residente en La Lisa.

La apertura de esta tienda forma parte de la estrategia del gobierno cubano de habilitar más establecimientos de tipo en el país, donde solo pueden comprar las personas que reciben dólares u otra moneda del extranjero. Ello desmiente la afirmación hecha en octubre por el ministro de Economía, Alejandro Gil, de que se trataba de "una medida transitoria ajustada al actual contexto".

A mediados de diciembre la cadena Caribe anunció la inauguración de la tienda Minimax Caribe Sandino en Villa Clara, especializada en productos de mercado, de aseo, bebidas y químicos para el hogar.

Aunque no están totalmente abastecidos, el surtido de estos mercados es muy superior al de los locales que operan en pesos cubanos, que son cada vez menos y apenas exhiben productos en sus estantes. Sin embargo, uno de sus problemas es el alto precio de sus artículos, que ha sido frecuentemente denunciado por los clientes.

En una ocasión un joven se indignó al visitar la tienda de Boyeros y Camagüey, en La Habana, y comprobar que un queso manchego costaba 150 dólares.

"A ningún periodista se le ocurre ir a ninguna tienda en MLC y explicar por qué los productos tienen el 240 por ciento y mucho más en el precio", criticó.

"¿Será esto un precio abusivo? La forma fácil de identificar un precio abusivo no es como ellos dicen, de que sea un precio razonable o lógico, es aún mas simple. Lo pone el Estado: precio OK. Lo pone el particular: precio Abusivo. Esa es toda la explicación, no hay otra”, añadió.