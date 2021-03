El día que Fidel Castro le pidió 10 dólares al presidente de Estados Unidos

Fidel Castro era un adolescente de 14 años cuando se dirigió al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para hacerle una solicitud insólita. Le escribió una carta en la que le pidió 10 dólares, argumentando que nunca había visto un billete de los "verdes americanos".

En su escrito al presidente estadounidense, además de pedir dinero, Castro le habló que las minas de hierro cubanas y hasta se atrevió a proponerle que si los americanos necesitaban el preciado mineral para la producción de barcos, él podía enseñarle dónde estaban los mejores yacimientos.

Carta de Fidel Castro a presidente de Estados Unidos

La carta, escrita de puño y letra por Fidel, muestra un nivel de inglés bastante elemental que el propio autor reconoce. El documento histórico, fechado el 6 de noviembre de 1940, no fue redescubierto hasta 1977 por especialistas de la Administración Nacional de Archivos y Documentos en Estados Unidos, en Washington.

Desde entonces la carta ha sido publicada en varias revistas y webs a nivel internacional. Bajo el título "Mi buen amigo Roosevelt" está incluida en el libro Cartas memorables, del escritor inglés Shaun Usher quien recuperó más de cien misivas redactadas por personajes históricos en momentos singulares de la Historia de la Humanidad.

Carta de Fidel Castro a presidente de Estados Unidos

Franklin Delano Roosevelt ejerció como presidente 32º de Estados Unidos, desde 1933 hasta su muerte en 1945. Este destacado político era miembro del Partido Demócrata, ganó cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Se convirtió en una figura histórica de la primera mitad del siglo XX. Es el mandatario que más tiempo ha permanecido en el cargo en el país, un total de 12 años.

Fidel Castro en cambio, tomó el poder en Cuba 19 años después de haber escrito su famosa carta a Roosevelt. Nunca fue electo presidente por voto directo de la población y se mantuvo durante 49 años dirigiendo el país, en 1959 como primer ministro y desde 1976 hasta 2008 como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.

Carta de Fidel Castro a presidente de Estados Unidos

Según se tienen referencias la misiva de Castro al presidente Roosevelt fue respondida por un funcionario estadounidense, con un mensaje de cortesía, pero como es de suponer sin dinero adjunto. A continuación reproducimos la carta íntegra:

Santiago de Cuba

Nov, 6 de 1940

Sr. Franklin Roosevelt,

Presidente de Estados Unidos.

Mi buen amigo Roosevelt, no sé muy inglés, pero sí sé bastante para escribirte.

Me gusta oír el radio y soy muy feliz, porque oí en el radio que serás Presidente por un nuevo (período).

Tengo doce años. Soy un chico, pero pienso mucho, pero no pienso que escribo al presidente de Estados Unidos.

Si quieres, dame un billete de diez dólares verde americano, en la carta, porque he visto nunca un billete de diez dólares verde americano y me gustaría tener uno.

Mi dirección es:

Sr. Fidel Castro

Colegio de Dolores

Santiago de Cuba

Oriente Cuba

No sé muy inglés pero sé muy mucho español, y supongo que tú no sabes mucho español, pero conoces mucho inglés porque es americano, pero yo no soy americano.

(Muchas gracias)

Adiós. Tu amigo,

(Firmado) Fidel Castro

Si quieres hierro para hacer tus varcos (barcos), yo te enseño las (minas) de hierro más grandes del país. Están en Mayarí Oriente Cuba.