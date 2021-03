Yomil estalla contra Otaola: "Eres el cubano más manipulador, difamador y chivatón que ha dado Cuba"

El cantante cubano de música urbana Yomil Hidalgo Puentes no deja de ser noticia y acaparar titulares.

Después de denunciar públicamente a través de las redes sociales la censura que ha sufrido por parte del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) desde casi seis años y aclarar posteriormente los motivos que le llevaron a hacer tales declaraciones, ahora el popular reguetonero ha lanzado una nueva bomba de relojería, pero esta vez, dedicada al presentador cubano Alexander Otaola, uno de sus más antiguos rivales.

El integrante de Yomil y El Dany ha compartido un vídeo en su cuenta de Fcebook donde le dedica unas fuertes palabras a Otaola por, como bien agregó el cantante urbano en el texto que acompañó al audiovisual, ser "el cubano más manipulador, difamador, chivatón que ha dado Cuba".

En Instagram, por su parte, Yomil dejó el siguiente mensaje:

"Esta se la debía hace muchos años a mi público, pero Oty esto es pa ti, por ser el cubano más manipulador, difamador, chivatón que ha dado Cuba. Con este vídeo terminé, porque yo si tengo cosas más importantes que hacer que estar aclarándoles chismes de personajes mediocres amarillistas como lo es este señor, esta es pa' que hables con bases", escribió en Facebook.

Yomil comienza diciendo en el vídeo que pretende aclarar de una vez y por las difamaciones que Otaola ha lanzado contra él en su programa en los últimos años. El reguetonero contó que todo comenzó cuando estuvo de visita en Miami (Florida) y no quiso darle una entrevista y a raíz de ahí comenzó el ensañamiento del presentador hacia su persona.

"Cancelo la entrevista y después usted comenzó a hacer su carrera basándose en la mía. Empezaste a difamarme, fuiste una de las primeras personas en decir que yo era de la seguridad del estado y que si yo llevaba dinero para Cuba. Hay una gran diferencia entre el dinero que yo gano y el dinero que ganas tú, yo no le robo nada a nadie", expresó.

Sobre sus gastos en Miami y lo que cobró gracias a sus conciertos, el cantante urbano dijo que fueron a esa gira "para disfrutar" y que el dinero que ganaron lo invirtieron en prendas de lujo. "El dinero no lo entramos por el aeropuerto, lo invertimos para poder entrarlo a Cuba y con todo y eso lo gastamos todo en Estados Unidos".

"Esa es la diferencia entre cómo yo me he ganado mi dinero honradamente con mi música y cómo usted ha ganado el suyo. Usted se su dinero lo ha ganado el dinero gracias al chisme, la manipulación, con el sufrimiento de un pueblo, destruyendo la vida de todo el que se te ponga por delante, porque usted es peor que los propios dictadores y comunistas, porque el que no esté a favor tuyo, usted lo aniquila", expresó.

Yomil se cuestionó además la veracidad de los números y el alcance real de las publicaciones de Otaola. El reguetonero aseguró que el presentador "compra seguidores" y que "engaña a su público y a sus patrocinadores".

Seguidamente, el cantante urbano comenzó a tocar puntos más personales de Otaola y contó que hasta hace poco viajaba a Cuba y daba entrevistas a medios de difusión oficialistas. También habló de una presunta acusación que tiene el presentador en la isla por mantener por "buscar muchachitos menores de edad".

"Usted se metía en el Cabaret Las Vegas a buscar muchachitos menores de edad. Yo sé que a usted lo acusaron, que tiene una acusación aquí en Cuba", exclamó. "Eso ahora no viene al tema porque son problemas personales tuyos. Pero cuando usted veía a Cuba hacía entrevistas a todas las personas de la televisión y nunca habló de política", agregó.

Yomil también puso entre dicho la lucha por la libertad de Cuba a la que siempre incita Otaola en sus programas, después de mencionar que él ha sido el primero que disfrutaba y trabajaba en la isla y jamás dijo una palabra en contra del gobierno.

"Lo que está mal es que usted le esté diciendo a la gente que haga lo que usted nunca tuvo el valor de hacer", "¿Por qué tú no has cogidos todos esos miles de dólares que has ganado y en vez de emplearlos en tu buena vida invierte tu dinero por la libertad de Cuba". "El primer chivatón que ha tenido Cuba se llama Alexander Otaola, tú le has destruido la vida a muchos. Porque a ti lo que te importa destruir que es lo que te da dinero", añadió.

Éstas y muchas otras fuertes afirmaciones fueron algunas de las pronunció el cantante urbano Yomil durante el vídeo que publicó en su perfil oficial de Facebook.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.