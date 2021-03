Multan a padre cubano que incumplió el toque de queda por llevarle alimentos a sus hijos

Un padre cubano fue multado en la provincia de Camagüey cuando incumplió el toque de queda por coronavirus para poder llevarle alimentos a sus hijos.

Williams Valera Rosales denunció en redes sociales que, luego de llegar del trabajo, se dirigió a la casa de sus cuatro hijos a llevarles leche y pan para el desayuno.

No obstante, el jefe de sector del barrio lo paró le preguntó por qué se encontraba en la calle, ya que después de las ocho de la noche no se puede salir. Rosales, por su parte, le respondió que se dirigía a la casa de sus hijos.

"Me pegaron una multa de dos mil pesos, agoté mis palabras para que no me ponga la multa y fue en vano. El dinero que yo me gano escasamente me alcanza para darle de comer a mis cuatro hijos. Tanto que hablamos del capitalismo yo me pregunto del capitalismo o el comunismo cuál es mas cruel", sostuvo Rosales.

Desde el inicio de la pandemia en la Isla, las autoridades no han dejado de imponer multas a la población por violar mínimamente las leyes impuestas en cuarentena, a pesar de que los cubanos tienen que salir a buscar la comida que pueden conseguir en medio de la escasez en la Isla.

En el mes de febrero, las autoridades de La Habana impusieron más de 700 multas en un solo día, la mayoría de ellas por incumplir el Decreto 31/2021, que establece las sanciones por violaciones de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del virus.

Las autoridades han explicado que las principales infracciones son el uso incorrecto del nasobuco y la ausencia de distanciamiento físico en las colas.

Las personas que no abonaron las multas por infracciones sanitarias relacionadas con el enfrentamiento al COVID-19, impuestas por el Decreto 14 de 2020, fueron llevados ante las tribunales.