Profesor cubano alerta sobre preocupantes faltas de ortografía en las teleclases

El cubano Víctor Manuel Alonso Surí, quien es profesor de Inglés en Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, alertó sobre las faltas de ortografías que aparecen en las teleclases que consumen los niños en la Isla.

"Por favor revisen la ortografía de los teleprofesores antes de poner cosas como esta en la televisión educativa", dijo Surí.

También compartió imágenes de una teleclase de Cultura Política de la enseñanza preuniversitaria, donde aparecen varias palabras incorrectamente escritas.

"Parece que el cuidado con la ortografía HA DEJADO de existir", sostuvo, y llamó la atención a Ministerio de Educación de la República de Cuba.

Además citó ejemplos de las teleclases de Matemática de primer grado en la enseñanza primaria, donde escribieron el verbo hayan (de haber) con ll, y las palabras cuánto y qué sin tilde.

Algunos usuarios de redes sociales criticaron la publicación del profesor cubano por haber ventilado sus inquietudes.

"Quizás estos profesores se pudieron haber equivocado, pero creo que esta no es la forma de hablar con respecto al tema ni crear una polémica en Facebook, cuando sabemos todo lo que puede pasar. Les iba a decir que enseñaran ustedes a sus hijos si no les gustaba como lo hacían los profesores, pero si se guían por ustedes ahí si se van a embarcar, porque lo primero que debe tener una persona es ser humana, y sí, se equivocaron pero no son perfectos ni ustedes tampoco, ¿o acaso me van a decir que nunca se han equivocado?, pero claro es muy fácil criticar y no ponerse nunca en los zapatos del otro", dijo un comentarista.

A este tipo de cuestionamientos, el profesor cubano respondió: "No entiendo realmente por qué he sido cuestionado por algunas personas sobre mi publicación en alusión a los errores que vi en las clases, sinceramente no pretendo ofender ni desmoralizar a nadie, me preocupan los errores ortográficos que estoy viendo y hago un llamado a que revisen tantas veces como sea necesario antes de poner algo así en pantalla que llega a cientos de estudiantes, familiares y público en general. Soy profesor también, es verdad que un error se le va a cualquiera pero ¿hay que dejar que cosas como estas se repitan? El que crea que sí tiene que revisarse y revisar también lo que ha dicho nuestro Comandante en Jefe y Raúl al respecto", sostuvo.

A causa de la pandemia de coronavirus, en enero comenzaron las teleclases para los estudiantes cubanos en todos los niveles de enseñanza.

Las autoridades educativas de la Isla señalaron que las teleclases fueron conformadas por experimentados teleprofesores, investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y metodólogos nacionales.