Morales Ojeda llama a “aprovechar las oportunidades” y los cubanos responden: “Nadie quiere estudiar para pasar hambre”

El mensaje del dirigente comunista Roberto Morales Ojeda por el Día Internacional del Estudiante desató una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos cubanos cuestionaron su llamado a “aprovechar las oportunidades” en un país sumido en carencias y desesperanza.

El Miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba calificó la jornada como “un día de fiesta, de oportunidades colectivas y de agradecimiento a un país que ha multiplicado la palabra estudiante”.

Captura Facebook / Roberto Morales Ojeda

“No importan las carencias, no importan las limitaciones y un bloqueo feroz que también daña y mucho la vida estudiantil, acá seguiremos apostando por tener abiertas las puertas del conocimiento y de las oportunidades para todas y todos”, escribió el dirigente que al parecer desconoce que un alto por ciento de la juventud desea emigrar.

Morales Ojeda aseguró además que Cuba es “ese país pequeño del sur global capaz de garantizar elevados niveles de escolarización y acceso gratuito a la educación superior”, y felicitó al estudiantado afirmando que la mayoría “comprende el momento histórico que le ha tocado vivir”.

Sin embargo, el tono triunfalista del mensaje provocó una avalancha de respuestas en Facebook, donde los usuarios expresaron su frustración ante lo que consideran un discurso desconectado de la realidad del país.

“Con la barriga vacía”, escribió el usuario Orlando Pedraja, mientras otro, José Ramón García, respondió: “La mayoría soñará con emigrar. Nadie quiere estudiar para pasar hambre. Basta ya”.

Otros comentarios apuntaron directamente al fracaso del modelo educativo y a las duras condiciones que enfrentan los jóvenes cubanos. “Los felicitamos y los estimulamos con un apagón toda la noche”, ironizó Pedro Michel León.

Por su parte, Yasser Torriente criticó la hipocresía del discurso oficial: “Un gobierno desnuda su ineptitud cuando normaliza la miseria y castiga a quienes se niegan a vivir en desgracia como si fuera una virtud”.

En esa misma línea, Rafael Barreto señaló que el régimen repite el argumento del “bloqueo” como excusa permanente. “El bloqueo se menciona incesantemente, como un mantra. Eso va moldeando el cerebro de muchos, dentro y fuera de Cuba, que aún creen que es el culpable del desastre”, escribió.

Las reacciones reflejan el creciente malestar social en la isla, donde miles de jóvenes abandonan los estudios o emigran ante la falta de expectativas económicas, los constantes apagones, la escasez de alimentos y los bajos salarios.

Pese a ello, los altos dirigentes del régimen insisten en celebrar los “logros” de la Revolución en materia educativa, mientras la población enfrenta una de las crisis más profundas en décadas.