Seguridad del Estado instala nuevas cámaras para vigilar la sede de UNPACU en Santiago de Cuba

La Seguridad del Estado instaló nuevas cámaras de vigilancia cerca de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) para controlar los movimientos de los activistas.

"Para reprimir y vigilar la tiranía sí tiene recursos abundantes. Para garantizar alimentos y medicinas al pueblo no hay recursos... y luego culpan a lo que ellos llaman "Bloqueo". Si EEUU le aplica a la tiranía el BLOQUEO que la tiranía aplica a UNPACU, la tiranía colapsa en un mes", dijo el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García.

El barrio donde se encuentra la sede de la UNPACU en Altamira, Santiago de Cuba, está sitiado por la policía, y no dejan entrar a nadie si no demuestra que vive en el barrio con el carnet de identidad y que no es opositor.

Este martes un total de 56 activistas cumplen 11 de de huelga de hambre en la sede de la organización opositora.

Ferrer había denunciado que les tienen impuesto un "cerco más férreo que nunca" a las afueras del lugar.

Para la instalación de cámaras, ETECSA cortó el servicio de Internet a los activistas, quienes se quedaron incomunicados.

"Sin dudas el corte de Internet a las 2 y 30 am hasta el mediodía de hoy fue para que no transmitiera en vivo la instalación de 4 cámaras de vigilancia nuevas en nuestra calle y una casi encima de nuestra ventana", denunció Ferrer.

Los activistas de la UNPACU entraron en huelga de hambre en respuesta a la represión constante y al acoso policial al que son sometidos por su labor comunitaria en Santiago de Cuba.

Según ha dicho Ferrer, esta huelga de hambre tiene como principal objetivo que se respeten sus derechos a alimentar y brindar atención médica a alcohólicos, ancianos y familias en extrema miseria, y el respeto a sus activistas, a que puedan entrar a la sede principal de la organización.